- 05 Eyl 2022 - 14:43 G: 05 Eyl 2022 - 15:30

Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Ateşleri Yükseltti! “Yavrum Baban Nereli?” Mert Öcal Bu Pozlardan Sonra Ayrılmak İsteyebilir…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu’nun bikinili paylaşımı ateşleri yükseltti! “Yavrum baban nereli” yorumlarını alan Sude Burcu’nun bu pozlarından sonra Mert Öcal’ın ayrılmak isteyeceğine dair düşünceler dile getirildi! İşte merak edilen Sude Burcu paylaşımı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2019 sezonunda boy gösteren Sude Burcu, milyonların kalbinde taht kurmuştu. Sude Burcu, 2019 yılında alamadığı kupayı Survivor 2022 yarışmasına katılarak hedeflemiş ama başaramamıştı. Tüm bunlara karşın Sude Burcu gönüllerde şampiyon olmuş ve “Parlayan Yıldız” lakabını kazanmıştı. Survivor yarışmasında aşkı da bulan Sude Burcu, Mert Öcal’a sevgili olmuştu! Survivor’dan sonra bambaşka bir hayata adım atan Sude Burcu, güzelliğiyle başları döndürecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eyl 2022 - 14:43 Ankara- Yaşam

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