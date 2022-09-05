Şeyma Subaşı ve Meedo Arasında Kıyametler Koptu! Sessiz Sakin Annesinin Dizinin Dibine Döndü; Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor! “Acun Kıs Kıs Gülüyor!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Meedo arasında resmen kıyametler koptu! Sessiz sedasız annesinin dizinin dibine dönen Şeyma Subaşı’nın uzun bir süredir paylaşım yapmaması ise kafaları karıştırdı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu iddiaların ardından birçok kişi ise “Acun Ilıcalı kıs kıs gülüyordur” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaklaşık olarak 9 yıl boyunca aşk yaşayan Şeyma Subaşı, herkesin şok içerisinde kalacağı bir ilişkiye imzasını atmış ve popülaritesini artırmıştı. Acun Ilıcalı’yla sadece 1 yıl kadar evli kalan Şeyma Subaşı, boşanma sonrasında birçok isimle anılmıştı ama asıl aşkı Meedo’da bulmuştu. Kısa bir süre önce barışma kararı alan Şeyma Subaşı, şimdide kıyametleri kopararak ayrıldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.