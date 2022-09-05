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05 Eyl 2022 - 16:48

Seda Sayan’dan Kaynanasına Rest Çeken Mini Elbiseli Paylaşım! 25 Yaş Küçük Kocası “Giymeyeceksin” Dese Bile… “Dekoltenin de Bir Dozu Var!”

Yakın zamanda 60 yaşına girecek olan Seda Sayan, yine gündemi salladı geçti. Minisiyle kaynanasına olay yaratan bir rest çeken Seda Sayan’a “Dekoltenin de bir dozu var” yorumları yapıldı! Kocasının “Giymeyeceksin” dediği gündeme gelirken; Seda Sayan’sa ortalığı birbirine kattı! İşte Seda Sayan’dan gelen o minili paylaşım…