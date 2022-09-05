Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat, Makarna, Salça, Çay Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 7 TL, 19 TL, 22 TL’den Satışa Sunuluyor!

Özellikle market reyonlarında yer alan ürünlerde yaşanan yüksek fiyat artışları nedeni ile devlet tarafından açılan ve sürekliliği sağlanan Tarım Kredi Market satışa sunduğu birçok yerli ürün ile vatandaşların ilk tercihi arasında yer alıyor. Yaptığı dev indirimlere devam eden Tarım Kredi market bu bağlamda Ayçiçek yağı, bakliyat, salça, makarna, zeytinyağı ve çay gibi birçok üründe indirime gitti. İşte Tarım Kredi marketteki indirimli ürünler ve merak edilen fiyatları.

TK Anadolu Osmancık Pirinç 5 kg: 76,90 TL

TKK Beyaz Küp Şeker 1 kg: 22,50 TL

TK Anadolu Nohut 1 kg: 17,90 TL

TK Anadolu Kırmızı Mercimek 1 kg: 19,50 TL

TKK Kırmızı Mercimek 1 kg: 25,30 TL

TK Koçbaşı Nohut 1 kg: 25,50 TL

TK Sıra Fasulye 1 kg: 28,60 TL

TK Barbunya 1 kg: 38,90 TL

TKK Burgu Makarna 500 gram: 7,50 TL

TKK İnce Uzun Makarna 500 gram: 7,50 TL

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