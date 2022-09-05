Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat, Makarna, Salça, Çay Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 7 TL, 19 TL, 22 TL’den Satışa Sunuluyor!
Son zamanlarda vatandaşların alışverişte ilk tercihi arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatif market, yaptığı dev indirimler ile zirveye oynamaya devam ediyor. Tüm zamlara inat indirim üzerine indirim yayınlayan Tarım Kredi market indirimlerine bir yenisini daha ekledi ve birçok üründe indirime gitti. İşte Tarım Kredi marketteki indirimli o ürünler ve fiyat listesi.
Özellikle market reyonlarında yer alan ürünlerde yaşanan yüksek fiyat artışları nedeni ile devlet tarafından açılan ve sürekliliği sağlanan Tarım Kredi Market satışa sunduğu birçok yerli ürün ile vatandaşların ilk tercihi arasında yer alıyor. Yaptığı dev indirimlere devam eden Tarım Kredi market bu bağlamda Ayçiçek yağı, bakliyat, salça, makarna, zeytinyağı ve çay gibi birçok üründe indirime gitti. İşte Tarım Kredi marketteki indirimli ürünler ve merak edilen fiyatları.
TK Anadolu Osmancık Pirinç 5 kg: 76,90 TL
TKK Beyaz Küp Şeker 1 kg: 22,50 TL
TK Anadolu Nohut 1 kg: 17,90 TL
TK Anadolu Kırmızı Mercimek 1 kg: 19,50 TL
TKK Kırmızı Mercimek 1 kg: 25,30 TL
TK Koçbaşı Nohut 1 kg: 25,50 TL
TK Sıra Fasulye 1 kg: 28,60 TL
TK Barbunya 1 kg: 38,90 TL
TKK Burgu Makarna 500 gram: 7,50 TL
TKK İnce Uzun Makarna 500 gram: 7,50 TL
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
05 Eyl 2022 - 17:11 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.