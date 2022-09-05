- 05 Eyl 2022 - 17:07 G: 05 Eyl 2022 - 17:23

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Tatil Pozlarıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Taner Neyin Derdinde Sen Neyin Derdindesin?” Masmavi Gözleriyle… “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, tatil pozlarıyla yürekleri hop hop hoplattı! “Taner neyin derdinde, sen neyin derdindesin” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, masmavi gözleriyle adeta büyüledi! Görenlerin “Yok artık” dediği güzel oyuncu, resmen başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Dilek karakteri, dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Diziden sonra tatile çıkan Gülsim Ali İlhan’ın yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eyl 2022 - 17:07 Ankara- Yaşam

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