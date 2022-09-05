Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Tatil Pozlarıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Taner Neyin Derdinde Sen Neyin Derdindesin?” Masmavi Gözleriyle… “Yok Artık!”

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Dilek karakteri, dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Diziden sonra tatile çıkan Gülsim Ali İlhan’ın yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!