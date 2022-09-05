Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Tatil Pozlarıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Taner Neyin Derdinde Sen Neyin Derdindesin?” Masmavi Gözleriyle… “Yok Artık!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, tatil pozlarıyla yürekleri hop hop hoplattı! “Taner neyin derdinde, sen neyin derdindesin” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, masmavi gözleriyle adeta büyüledi! Görenlerin “Yok artık” dediği güzel oyuncu, resmen başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Dilek karakteri, dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Diziden sonra tatile çıkan Gülsim Ali İlhan’ın yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.