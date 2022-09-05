- 05 Eyl 2022 - 17:43 G: 05 Eyl 2022 - 18:05

Masterchef Fatma Nur’a Metin Öyle Bir Laf Soktu Ki… Canlı Cenaze Oldu; Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Somer Şef’in Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te bulunan Fatma Nur’a Metin’den gelen bomba sözleri ortalığı ayağa kaldırdı! “Canlı cenaze” yorumlarını alan Fatma Nur, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Somer Şef’in ise duydukları karşısında ağzı resmen yarım metre açık kaldı! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya yarışmış ve elenen isim olmamak için çaba göstermişlerdi. Potada olan Görkem, Fatma Nur, Metin, Ayaz, Onur ve Burak kıyasıya mücadele vermişti ama elenen isim Onur olmuştu. Yayınlanan bölüm sırasında yaşanan bir gelişme ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilenler…

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05 Eyl 2022 - 17:43 Ankara- Yaşam

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Masterchef Fatma Nur’a Metin Öyle Bir Laf Soktu Ki… Canlı Cenaze Oldu; Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Somer Şef’in Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı… mask
Masterchef Fatma Nur’a Metin Öyle Bir Laf Soktu Ki… Canlı Cenaze Oldu; Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Somer Şef’in Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı…
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