Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Yeniden Aşklarına Bir Şans Verdiler! El Ele Görüntüleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı; “Hani İki Gün Önce Boşanmıştınız!”

2019 yılında Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne imzalarını atarak, ilişkilerini evlilikle taçlandıran Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını gösteriyorlardı. İlk kez 2021 yılında boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Çok geçmeden yeniden barışan çift, bu kez sade bir nikah yapmışlardı. Birkaç gün önce yeniden boşanan ikiliden bu kez el ele bir görüntü geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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