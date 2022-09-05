Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Yeniden Aşklarına Bir Şans Verdiler! El Ele Görüntüleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı; “Hani İki Gün Önce Boşanmıştınız!”
Birkaç gün önce boşanmaya karar veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çora çifti, boşanmaya karar vermişti ama yeniden barıştıkları gündeme bomba gibi düştü. Aşklarına bir şans daha veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, el ele görüntüleriyle şok etkisi yarattı! Ortalığı ayağa kaldıran çiftte tepkiler arka arkaya geldi! Birçok kişi ise “Hani iki gün önce boşanmıştınız” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
2019 yılında Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne imzalarını atarak, ilişkilerini evlilikle taçlandıran Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını gösteriyorlardı. İlk kez 2021 yılında boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Çok geçmeden yeniden barışan çift, bu kez sade bir nikah yapmışlardı. Birkaç gün önce yeniden boşanan ikiliden bu kez el ele bir görüntü geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.