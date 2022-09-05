- 05 Eyl 2022 - 18:14

Berguzar Korel'in İç Çamaşırlı Paylaşımı Alev Alev Yaktı! "Kim Der Sana Üç Çocuk Annesi Diye!" Fitliğiyle, Fiziğiyle, İddiasıyla Baş Döndürdü!

Yıllardır ekranlarda adeta devleşen, hayat verdiği her rolü özümseyerek oynayan güzel oyuncu Berguzar Korel üçüncü çocuğunu da kucağına aldıktan sonra sıkı bir diyet ve spor sürecine girmişti. Yarı yaşındaki kızlara taş çıkaran güzel oyuncu fiziğiyle büyülerken iddialı tarzıyla da akılları baştan aldı. İşte o hayranlık uyandıran paylaşımlar...

Oyuncu eşi Halit Ergenç ile evlendikten sonra yurt dışında yaşamlarını sürdürmeye devam eden Berguzar Korel, hamileyken ödemli yüzüyle bir döneme damga vurmuştu. Şimdilerde üçüncü çocuğunu da kucağa allan ve hamilelik kilolarından hızla kurtulan Korel’i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karşılaştıkları mükemmel fizik ve tarzla akılları başından gidenlerin yaptıkları yorumlar da bir hayli şaşırtıcıydı. Gelin o şok olacağınız güzelliğe ve aklınızı başınızdan alacak tarza bir bakalım...

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05 Eyl 2022 - 18:14 Ankara- Yaşam

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