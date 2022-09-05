- 05 Eyl 2022 - 18:28 G: 05 Eyl 2022 - 18:36

Taze Gelin Demet Özdemir’in Sütyenli Paylaşımı Kocasını Delirtti! İncecik Bel, Mükemmel Tarz, Kusursuz Aura… “Oğuzhan’ın Bu İç Çamaşırından Haberi Var Mı?”

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir’in sütyenli paylaşımı kocasını resmen delirtti! İncecik beli, mükemmel tarzı ve kusursuz aurasıyla başları döndüren Demet Özdemir’e sevenleri ise “Oğuzhan’ın bu paylaşımdan haberi var mı?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Etiler’de bir otelin kral dairesinde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Günlerce konuşulan evlenme teklifinden hemen sonra Özdemir, yine günlerce konuşulacak bir düğüne imzasını atan Demet Özdemir, düğün sonrasında mini bir balayı yapmış ve yeniden işine dönmüştü! Başarılı isim Demet Özdemir’in yapmış olduğu son paylaşımsa yürekleri hop hop hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eyl 2022 - 18:28 Ankara- Yaşam

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