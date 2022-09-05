Taze Gelin Demet Özdemir’in Sütyenli Paylaşımı Kocasını Delirtti! İncecik Bel, Mükemmel Tarz, Kusursuz Aura… “Oğuzhan’ın Bu İç Çamaşırından Haberi Var Mı?”
Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir’in sütyenli paylaşımı kocasını resmen delirtti! İncecik beli, mükemmel tarzı ve kusursuz aurasıyla başları döndüren Demet Özdemir’e sevenleri ise “Oğuzhan’ın bu paylaşımdan haberi var mı?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Etiler’de bir otelin kral dairesinde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Günlerce konuşulan evlenme teklifinden hemen sonra Özdemir, yine günlerce konuşulacak bir düğüne imzasını atan Demet Özdemir, düğün sonrasında mini bir balayı yapmış ve yeniden işine dönmüştü! Başarılı isim Demet Özdemir’in yapmış olduğu son paylaşımsa yürekleri hop hop hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.