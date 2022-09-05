- 05 Eyl 2022 - 21:12

Aslı Alkoçlar'ın Bebeği Sonunda Göründü! Kocası Yeri Göğü İnletiyor; Hülya Koçyiğit Heyecandan Düşüp Bayılacak! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki...

1993 yılında hayata gözlerini İzmir’de açan Aslışah Alkoçlar, Hülya Koçyiğit’in torunu ve yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın baldızı olarak da biliniyor. Alaçatı’da açtığı butik oteliyle turizm sektörüne hızlı bir giriş yapan Alkoçlar ikinci kez anne olmanın da heyecanını yaşıyor. Anneannesinin heyecandan düşüp bayılacağı ise bebeğin sonunda görünmesiyle yorumlandı! Kocasının ise sevinçten yeri göğü inleteceği aşikar! Peki, neler oluyor?

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Kaan Demirağ ile aralarında 10 yaş bulunmasına rağmen oldukça güzel ve ilgi çeken bir düğünle dünya evine girmişlerdi. İkinci kez anne olmanın heyecanını tadan Alkoçlar, anneannesine de müjdeyi duyurdu. İşte merak edilenler…

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05 Eyl 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

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