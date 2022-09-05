Aslı Alkoçlar'ın Bebeği Sonunda Göründü! Kocası Yeri Göğü İnletiyor; Hülya Koçyiğit Heyecandan Düşüp Bayılacak! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki...
1993 yılında hayata gözlerini İzmir’de açan Aslışah Alkoçlar, Hülya Koçyiğit’in torunu ve yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın baldızı olarak da biliniyor. Alaçatı’da açtığı butik oteliyle turizm sektörüne hızlı bir giriş yapan Alkoçlar ikinci kez anne olmanın da heyecanını yaşıyor. Anneannesinin heyecandan düşüp bayılacağı ise bebeğin sonunda görünmesiyle yorumlandı! Kocasının ise sevinçten yeri göğü inleteceği aşikar! Peki, neler oluyor?
Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Kaan Demirağ ile aralarında 10 yaş bulunmasına rağmen oldukça güzel ve ilgi çeken bir düğünle dünya evine girmişlerdi. İkinci kez anne olmanın heyecanını tadan Alkoçlar, anneannesine de müjdeyi duyurdu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.