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05 Eyl 2022 - 21:12

Aslı Alkoçlar'ın Bebeği Sonunda Göründü! Kocası Yeri Göğü İnletiyor; Hülya Koçyiğit Heyecandan Düşüp Bayılacak! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki...

1993 yılında hayata gözlerini İzmir’de açan Aslışah Alkoçlar, Hülya Koçyiğit’in torunu ve yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın baldızı olarak da biliniyor. Alaçatı’da açtığı butik oteliyle turizm sektörüne hızlı bir giriş yapan Alkoçlar ikinci kez anne olmanın da heyecanını yaşıyor. Anneannesinin heyecandan düşüp bayılacağı ise bebeğin sonunda görünmesiyle yorumlandı! Kocasının ise sevinçten yeri göğü inleteceği aşikar! Peki, neler oluyor?