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05 Eyl 2022 - 21:12

Camdaki Kız Dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten Bebek Müjdesi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; Anne Olmaya Gün Saymaya Başladı! "Sonunda Verdin Şu Güzel Haberi!"

Dahil olduğu her projeyle sevenlerinin gönlüne taht kuran güzel oyuncu Burcu Biricik’ten sevindiren haber geldi. Üçüncü sezonda Kanal D’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız kadrosunda olmayacağı konuşulan Burcu Biricik’ten sevindiren haber geldi. İnternette yayınlanan bir videoyla hamile olduğu resmen kesinleşen Biricik hayranlarını bir hayli sevindirdi. İşte merak edilenler..