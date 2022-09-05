Camdaki Kız Dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten Bebek Müjdesi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; Anne Olmaya Gün Saymaya Başladı! "Sonunda Verdin Şu Güzel Haberi!"
Dahil olduğu her projeyle sevenlerinin gönlüne taht kuran güzel oyuncu Burcu Biricik’ten sevindiren haber geldi. Üçüncü sezonda Kanal D’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız kadrosunda olmayacağı konuşulan Burcu Biricik’ten sevindiren haber geldi. İnternette yayınlanan bir videoyla hamile olduğu resmen kesinleşen Biricik hayranlarını bir hayli sevindirdi. İşte merak edilenler..
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik’ten müjdeli haber geldi. Sosyal medyanın altını üstüne getiren bir paylaşımda hamile olduğu resmen ortaya çıkan güzel oyuncu için iyi dilekler ise art arda geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.