Masterchef Somer Şef Milyonların Önünde Her Şeyi İtiraf Etti! "Hiç Utanması Kalmadı Ki!" 18 Yıllık Eşini Aldattıktan Sonra Dedikleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı! "Ayıp!"

Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen ve en lezzetli program olarak adlandırılan Masterchef’te tanıdığımız ünlü şef Somer Sivrioğlu işindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden bir an olsun düşmüyor. Hem sosyal medya hem de magazin gündeminde uzunca bir süre yaşadığı yasak aşkla hakkında konuşturan Sivrioğlu’nun herkesin içinde hem de kameralar önünde yaptığı açıklama duyanları görenleri şaşkına uğrattı. İşte detaylar...

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