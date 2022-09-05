Masterchef Somer Şef Milyonların Önünde Her Şeyi İtiraf Etti! "Hiç Utanması Kalmadı Ki!" 18 Yıllık Eşini Aldattıktan Sonra Dedikleri Ortalığı Ayağa Kaldırdı! "Ayıp!"
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlandığı günden bu yana ortalığı adeta yangın yerine çeviren program Masterchef’te jüri üyeliği yapan Somer Şef yaşadığı yasak aşk ile gündeme bomba gibi düşmüştü. İki tarafında evli olduğu ilişkide eşlerin durumu öğrenmesiyle birlikte boşanan taraflar hala aşklarını en coşkulu haliyle yaşamaya devam ediyor. Her şey bir yana dursun Somer Şef’in kalabalığın ortasında kameraların önünde yaptığı açıklamaysa herkesi şok etti. İşte ayrıntılar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen ve en lezzetli program olarak adlandırılan Masterchef’te tanıdığımız ünlü şef Somer Sivrioğlu işindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden bir an olsun düşmüyor. Hem sosyal medya hem de magazin gündeminde uzunca bir süre yaşadığı yasak aşkla hakkında konuşturan Sivrioğlu’nun herkesin içinde hem de kameralar önünde yaptığı açıklama duyanları görenleri şaşkına uğrattı. İşte detaylar...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.