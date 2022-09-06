Sinem Ünsal’ın Sütyenli Pozları Baş Döndürdü! Halit Özgür Sarı Çılgına Dönecek; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Süt Gibi Hatunsun!”
En son olarak Gizli Saklı dizisinde yer alan Sinem Ünsal’ın sütyenli pozları resmen başları döndürdü! Gizli Saklı dizisinde tanıştığı Halit Özgür Sarı’yla aşk yaşayan Sinem Ünsal, bir bakanı bir daha baktırırken; sevgilisinin delireceğine dair yorumlarda aldı! İşte Sinem Ünsal’ın “Süt gibi hatunsun” denilen o pozları…
Exxen’de yayınlanan ve çok beğenilen Gibi dizisinde yer alan Kıvanç Kılıç’la 4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Üzerinden çok geçmeden Gizli Saklı dizisinde tanıştığı Halit Özgür Sarı’yla aşk yaşamaya başlayan Sinem Ünsal, kafalarda ihanet iddialarının artmasına neden olmuştu. Aşk hayatı yolunda giden ve yüzü gülen Ünsal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.