Sinem Ünsal’ın Sütyenli Pozları Baş Döndürdü! Halit Özgür Sarı Çılgına Dönecek; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Süt Gibi Hatunsun!”

Exxen’de yayınlanan ve çok beğenilen Gibi dizisinde yer alan Kıvanç Kılıç’la 4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Üzerinden çok geçmeden Gizli Saklı dizisinde tanıştığı Halit Özgür Sarı’yla aşk yaşamaya başlayan Sinem Ünsal, kafalarda ihanet iddialarının artmasına neden olmuştu. Aşk hayatı yolunda giden ve yüzü gülen Ünsal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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