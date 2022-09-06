- 06 Eyl 2022 - 10:20

Masterchef Fatma Nur Yine Sınırları Aştı! Somer Şef Lafı Gediğine Koydu; Tam 12’den Vurdu! “Yaptığı Saygısızlık!” Herkesin İçerisinde Yerden Yere Vurdu!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde yine Fatma Nur rüzgarları esti! Sınırını aşan Fatma Nur’a Somer Şef öyle şeyler dedi ki, resmen herkesin içerisinde yerden yere vurdu! Lafı gediğine koyan Somer Sivrioğlu, tam 12’den vurdu! Seyircilerse “Yaptığı saygısızlıktan başka bir şey değil” yorumlarında bulundular! Peki, Fatma Nur bu kez ne yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Masterchef yarışmasında zorlu süreç resmen başladı. Son bölümde ise yarışmacılar ilk etapta ıslak hamburger yaptı ve takım kaptanı olabilmek adına büyük bir savaş verdi. Vural ve Kaan ise en çok beğenilen ıslak hamburgeri yaptıkları için bir üst tura taşındılar. İkinci etapta ise yarışmacılardan sufle yapmaları istendi ve Kaan en başarılı tabağı çıkaran isim olarak Mavi takım kaptanı seçildi. Yarışmanın son bölümünde Fatma Nur’un yaptığı ise Somer Şef’i çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eyl 2022 - 10:20 Ankara- Yaşam

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