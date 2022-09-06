Masterchef Fatma Nur Yine Sınırları Aştı! Somer Şef Lafı Gediğine Koydu; Tam 12’den Vurdu! “Yaptığı Saygısızlık!” Herkesin İçerisinde Yerden Yere Vurdu!

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Masterchef yarışmasında zorlu süreç resmen başladı. Son bölümde ise yarışmacılar ilk etapta ıslak hamburger yaptı ve takım kaptanı olabilmek adına büyük bir savaş verdi. Vural ve Kaan ise en çok beğenilen ıslak hamburgeri yaptıkları için bir üst tura taşındılar. İkinci etapta ise yarışmacılardan sufle yapmaları istendi ve Kaan en başarılı tabağı çıkaran isim olarak Mavi takım kaptanı seçildi. Yarışmanın son bölümünde Fatma Nur’un yaptığı ise Somer Şef’i çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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