Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara’nın Birçok İlçesinde 5 Saate Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte 6 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 6 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Sürekli olarak devam eden Ankara’nın elektrik altyapısındaki bakım ve iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri, etkisini bugün de başkentte göstermeye devam ediyor. Peki, 6 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 6 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2026, 2025, 2024, 2019, 2028, 2037, 2023, 2044, 2038, 2039, 2040, 2041, 2027, 2020, 2021, 2017, ARDA
Bakım Çalışması
06.09.2022 13:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46, 13, 70
Bakım Çalışması
06.09.2022 12:30 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2629, 2547, ENDER, 2639, 2950ÇAMKORU SİTESİ, 2950(MAVİŞEHİR SİTESİ), 2639.ALTINYOL SİTESİ, 2640 ÇAYYOL ÇAMLIK
Bakım Çalışması
06.09.2022 14:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İHSAN DOĞRAMACI, 1597 CADDE
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 4807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3190 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 15:16 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 14:56 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 3306 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENEVLER, MESNEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, GÜNİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖKSU, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, ZİRVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARIYURTÇU, YUKARI YURTÇU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:15 - 17:15
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LEZGİ, ÇALSEKİ, SARIBEYLER, MEMLİK, MEVLANA, 318, 87, 1, 28, FATİH SULTAN MEHMET, 101, YEŞİLYURT MAH, 2., 94, 32, 13.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, AYYILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 13:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BASINEVLERİ, BİLİNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 12:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 931, 942, 925, ŞEHİT HAKAN YORULMAZ, 937, 985, 933/2, 946
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:15 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL_1, CUMHURİYET.., GÖKTÜRKLER, ULUPINAR, ŞEKERPARE, ANKARA_1, CUMHURİYET, YUKARI OKUL, BÜLBÜLLER, KÜÇÜK, AKTAŞ, PEHLİVAN, SU DEPOSU, AYAŞ ANKARA, ANKARA, HALLAÇ, KAYI BOYLARI, SÜZEN 1, SÜLÜKLÜ, KIYMACI, SAĞLAM, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, 1.OKUL, ÇİÇEK, SÖĞÜT, DİBEKBAŞI, ÇAKMAK, KARANFİL, A KÜMESİ ILICA, LADİN, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KESİKBAŞ, BANKA, OĞUZLAR, İBİLİ, İNCİ PINARI, DİSPANSER, ZAMBAK, KÖPRÜBAŞI, C KÜMESİ ILICA, İSKENDER, FERUZ, SÜZEN 4, AYAŞ, 5, BAŞBEREKET, OVA BAĞLARI, KIŞLA, KARADERE, BAŞAYAŞ, HÜKÜMET, FINDIK, HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, ONUR, HUN, KAĞNI PAZARI, ARIKLAR MEVKİ, ALTAY, ÇAY, ILICA, KARAKAYA, 4, GÜL, DEPO, BAVLAZ, SEHER KUZGUN BAĞLARI, İNCE, 101, IHLAMUR, ÖZYÖRÜK, ANKARA_2, MEHMET NECATİ ONGAY, KADIPINAR, 6, 102, İLYAS SEÇKİN, TEPEBAŞI, UMUT, KATRANCI, AYTER SİTESİ, SELÇUKLU, İĞDECİ, AÇELYE, ORHAN TÜRKER, TEMENNİ, MUSALLA, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ODUNPAZARI, BAHÇE., İĞDELİ 1, SAĞLIK, YUNUS EMRE, B KÜMESİ ILICA, KARADİBEK, KARAPINAR, İHSAN KILIÇ, BÜNYAMİN, DEMİRLİ ÇAKMAK, 4 NOLU, KİLLİK1, 2 NOLU, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, AĞPINARI, DİBEKBAŞI_1, KALDIRIM, KUYUCAK, HASAN DEDE, FATİH SULTAN MEHMET, İĞDELİ 2, YÖRÜK, 1, 2, LALE, ÇIKMAZ, 416/1, AVŞAR, GÜDÜLYOLU, SÜZEN 2, AYAŞ YÖRESEL SERGİ PAZARI, DEDE ÖNÜ, MÜLK, KAZIM KARABEKİR, ULUYOL, ERTEKİN, DEMİREL, ALAY MEVKİ, KAĞNI YOLU, KONUT, YUKARI KARADERE, İSTİKLAL, UĞUR ERGÜR, KÖY HİZMETLERİ, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, AKPINAR., KİRAZ DİBİ, SÜZEN 3, KARANFİL-, KAVAK, ÇAKMAK MEVKİİ, ANKARA., AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, TEKKE KÜME, KOZAYAĞI, HACIVELİ, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., 106, 111, ÇAMÖZÜ, 109, ESKİ ANKARA YOLU, 117, 108, AGAH TOP, 116, AYAŞ-POLATLI YOLU, D KÜMESİ ILICA, SALİHLER, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, ÇAĞABEY (MESCİT), PERİLİ, BAYRAK, YAĞMURDEDE, KARAGÖL, GÖKÇEBAĞ, KADIOBASI, ÖZAL, KUYUCU, ORTABEREKET, KÖY BAYRAM, PİRİREİS, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, BALÇİÇEK, BAYAT, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, CAMİ, ÇAĞABEY, KÖY PINARYAKA, A KÜMESİ İLHANKÖY, AFŞAR KÜME EVLERİ., KANUNİ, ULUPINAR_1, BEYPAZARI, C KÜMESİ İLHANKÖY, MİMARSİNAN-, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, KANUNİ (MESCİT), HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, YAVUZ SELİM, ERGENEKON, SANCAK, SAPANLI, KARAAĞAÇ., VATAN, YILDIZ, GARİPÇE, YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, KARAKÖY, GÜNEYCE, BARBAROS, ÖREN, 1.BOYALI
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, ABDÜLHAKHAMİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DİRİLİŞ, KALEBENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, 1806 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEYURT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARAAĞAÇ, 254 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 13:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EGE, 800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 14:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEYURT, GÖKÇEYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKLER, BAVLAZ, B KÜMESİ AKKAYA, TATLAR KÖYÜ, TEKKE KÜME
Bakım Çalışması
06.09.2022 08:30 - 15:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 259, 260, 261, 269, 268, 277, 274, 290, 298, 265, 284, AHMET ANDİÇEN, AHMET KABAKLI, 262, 281, 295, 253/1, 263, 256, 257, 272, 264, 255, 271, 275, 258, 276, 255/1, 267, 253, 266
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:15 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL_1, CUMHURİYET.., GÖKTÜRKLER, ULUPINAR, ŞEKERPARE, ANKARA_1, CUMHURİYET, YUKARI OKUL, BÜLBÜLLER, KÜÇÜK, AKTAŞ, PEHLİVAN, SU DEPOSU, AYAŞ ANKARA, ANKARA, HALLAÇ, KAYI BOYLARI, SÜZEN 1, SÜLÜKLÜ, KIYMACI, SAĞLAM, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, 1.OKUL, ÇİÇEK, SÖĞÜT, DİBEKBAŞI, ÇAKMAK, KARANFİL, A KÜMESİ ILICA, LADİN, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KESİKBAŞ, BANKA, OĞUZLAR, İBİLİ, İNCİ PINARI, DİSPANSER, ZAMBAK, KÖPRÜBAŞI, C KÜMESİ ILICA, İSKENDER, FERUZ, SÜZEN 4, AYAŞ, 5, BAŞBEREKET, OVA BAĞLARI, KIŞLA, KARADERE, BAŞAYAŞ, HÜKÜMET, FINDIK, HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, ONUR, HUN, KAĞNI PAZARI, ARIKLAR MEVKİ, ALTAY, ÇAY, ILICA, KARAKAYA, 4, GÜL, DEPO, BAVLAZ, SEHER KUZGUN BAĞLARI, İNCE, 101, IHLAMUR, ÖZYÖRÜK, ANKARA_2, MEHMET NECATİ ONGAY, KADIPINAR, 6, 102, İLYAS SEÇKİN, TEPEBAŞI, UMUT, KATRANCI, AYTER SİTESİ, SELÇUKLU, İĞDECİ, AÇELYE, ORHAN TÜRKER, TEMENNİ, MUSALLA, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ODUNPAZARI, BAHÇE., İĞDELİ 1, SAĞLIK, YUNUS EMRE, B KÜMESİ ILICA, KARADİBEK, KARAPINAR, İHSAN KILIÇ, BÜNYAMİN, DEMİRLİ ÇAKMAK, 4 NOLU, KİLLİK1, 2 NOLU, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, AĞPINARI, DİBEKBAŞI_1, KALDIRIM, KUYUCAK, HASAN DEDE, FATİH SULTAN MEHMET, İĞDELİ 2, YÖRÜK, 1, 2, LALE, ÇIKMAZ, 416/1, AVŞAR, GÜDÜLYOLU, SÜZEN 2, AYAŞ YÖRESEL SERGİ PAZARI, DEDE ÖNÜ, MÜLK, KAZIM KARABEKİR, ULUYOL, ERTEKİN, DEMİREL, ALAY MEVKİ, KAĞNI YOLU, KONUT, YUKARI KARADERE, İSTİKLAL, UĞUR ERGÜR, KÖY HİZMETLERİ, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, AKPINAR., KİRAZ DİBİ, SÜZEN 3, KARANFİL-, KAVAK, ÇAKMAK MEVKİİ, ANKARA., AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, TEKKE KÜME, KOZAYAĞI, HACIVELİ, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., 106, 111, ÇAMÖZÜ, 109, ESKİ ANKARA YOLU, 117, 108, AGAH TOP, 116, AYAŞ-POLATLI YOLU, D KÜMESİ ILICA, SALİHLER, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, ÇAĞABEY (MESCİT), PERİLİ, BAYRAK, YAĞMURDEDE, KARAGÖL, GÖKÇEBAĞ, KADIOBASI, ÖZAL, KUYUCU, ORTABEREKET, KÖY BAYRAM, PİRİREİS, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, BALÇİÇEK, BAYAT, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, CAMİ, ÇAĞABEY, KÖY PINARYAKA, A KÜMESİ İLHANKÖY, AFŞAR KÜME EVLERİ., KANUNİ, ULUPINAR_1, BEYPAZARI, C KÜMESİ İLHANKÖY, MİMARSİNAN-, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, KANUNİ (MESCİT), HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, YAVUZ SELİM, ERGENEKON, SANCAK, SAPANLI, KARAAĞAÇ., VATAN, YILDIZ, GARİPÇE, YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, KARAKÖY, GÜNEYCE, BARBAROS, ÖREN, 1.BOYALI
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇOKÖREN, ÇOKÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:15 - 17:15
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LEZGİ, ÇALSEKİ, SARIBEYLER, MEMLİK, MEVLANA, 318, 87, 1, 28, FATİH SULTAN MEHMET, 101, YEŞİLYURT MAH, 2., 94, 32, 13.
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:30 - 14:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ
Bakım Çalışması
06.09.2022 09:15 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL_1, CUMHURİYET.., GÖKTÜRKLER, ULUPINAR, ŞEKERPARE, ANKARA_1, CUMHURİYET, YUKARI OKUL, BÜLBÜLLER, KÜÇÜK, AKTAŞ, PEHLİVAN, SU DEPOSU, AYAŞ ANKARA, ANKARA, HALLAÇ, KAYI BOYLARI, SÜZEN 1, SÜLÜKLÜ, KIYMACI, SAĞLAM, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, 1.OKUL, ÇİÇEK, SÖĞÜT, DİBEKBAŞI, ÇAKMAK, KARANFİL, A KÜMESİ ILICA, LADİN, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KESİKBAŞ, BANKA, OĞUZLAR, İBİLİ, İNCİ PINARI, DİSPANSER, ZAMBAK, KÖPRÜBAŞI, C KÜMESİ ILICA, İSKENDER, FERUZ, SÜZEN 4, AYAŞ, 5, BAŞBEREKET, OVA BAĞLARI, KIŞLA, KARADERE, BAŞAYAŞ, HÜKÜMET, FINDIK, HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, ONUR, HUN, KAĞNI PAZARI, ARIKLAR MEVKİ, ALTAY, ÇAY, ILICA, KARAKAYA, 4, GÜL, DEPO, BAVLAZ, SEHER KUZGUN BAĞLARI, İNCE, 101, IHLAMUR, ÖZYÖRÜK, ANKARA_2, MEHMET NECATİ ONGAY, KADIPINAR, 6, 102, İLYAS SEÇKİN, TEPEBAŞI, UMUT, KATRANCI, AYTER SİTESİ, SELÇUKLU, İĞDECİ, AÇELYE, ORHAN TÜRKER, TEMENNİ, MUSALLA, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ODUNPAZARI, BAHÇE., İĞDELİ 1, SAĞLIK, YUNUS EMRE, B KÜMESİ ILICA, KARADİBEK, KARAPINAR, İHSAN KILIÇ, BÜNYAMİN, DEMİRLİ ÇAKMAK, 4 NOLU, KİLLİK1, 2 NOLU, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, AĞPINARI, DİBEKBAŞI_1, KALDIRIM, KUYUCAK, HASAN DEDE, FATİH SULTAN MEHMET, İĞDELİ 2, YÖRÜK, 1, 2, LALE, ÇIKMAZ, 416/1, AVŞAR, GÜDÜLYOLU, SÜZEN 2, AYAŞ YÖRESEL SERGİ PAZARI, DEDE ÖNÜ, MÜLK, KAZIM KARABEKİR, ULUYOL, ERTEKİN, DEMİREL, ALAY MEVKİ, KAĞNI YOLU, KONUT, YUKARI KARADERE, İSTİKLAL, UĞUR ERGÜR, KÖY HİZMETLERİ, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, AKPINAR., KİRAZ DİBİ, SÜZEN 3, KARANFİL-, KAVAK, ÇAKMAK MEVKİİ, ANKARA., AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, TEKKE KÜME, KOZAYAĞI, HACIVELİ, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., 106, 111, ÇAMÖZÜ, 109, ESKİ ANKARA YOLU, 117, 108, AGAH TOP, 116, AYAŞ-POLATLI YOLU, D KÜMESİ ILICA, SALİHLER, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, ÇAĞABEY (MESCİT), PERİLİ, BAYRAK, YAĞMURDEDE, KARAGÖL, GÖKÇEBAĞ, KADIOBASI, ÖZAL, KUYUCU, ORTABEREKET, KÖY BAYRAM, PİRİREİS, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, BALÇİÇEK, BAYAT, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, CAMİ, ÇAĞABEY, KÖY PINARYAKA, A KÜMESİ İLHANKÖY, AFŞAR KÜME EVLERİ., KANUNİ, ULUPINAR_1, BEYPAZARI, C KÜMESİ İLHANKÖY, MİMARSİNAN-, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, KANUNİ (MESCİT), HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, YAVUZ SELİM, ERGENEKON, SANCAK, SAPANLI, KARAAĞAÇ., VATAN, YILDIZ, GARİPÇE, YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, KARAKÖY, GÜNEYCE, BARBAROS, ÖREN, 1.BOYALI
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PAMUKLAR, SEVAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 1819 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
06 Eyl 2022 - 14:09 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.