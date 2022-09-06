Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara’nın Birçok İlçesinde 5 Saate Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte 6 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!

Ankara 6 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Sürekli olarak devam eden Ankara’nın elektrik altyapısındaki bakım ve iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri, etkisini bugün de başkentte göstermeye devam ediyor. Peki, 6 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 6 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2026, 2025, 2024, 2019, 2028, 2037, 2023, 2044, 2038, 2039, 2040, 2041, 2027, 2020, 2021, 2017, ARDA

Bakım Çalışması

06.09.2022 13:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46, 13, 70

Bakım Çalışması

06.09.2022 12:30 - 15:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2629, 2547, ENDER, 2639, 2950ÇAMKORU SİTESİ, 2950(MAVİŞEHİR SİTESİ), 2639.ALTINYOL SİTESİ, 2640 ÇAYYOL ÇAMLIK

Bakım Çalışması

06.09.2022 14:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İHSAN DOĞRAMACI, 1597 CADDE

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 4807 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3190 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 15:16 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 14:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 3306 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENEVLER, MESNEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARBAROS, GÜNİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKSU, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, ZİRVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARIYURTÇU, YUKARI YURTÇU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:15 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LEZGİ, ÇALSEKİ, SARIBEYLER, MEMLİK, MEVLANA, 318, 87, 1, 28, FATİH SULTAN MEHMET, 101, YEŞİLYURT MAH, 2., 94, 32, 13.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, AYYILDIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 13:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BASINEVLERİ, BİLİNÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 12:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 931, 942, 925, ŞEHİT HAKAN YORULMAZ, 937, 985, 933/2, 946

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:15 - 15:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL_1, CUMHURİYET.., GÖKTÜRKLER, ULUPINAR, ŞEKERPARE, ANKARA_1, CUMHURİYET, YUKARI OKUL, BÜLBÜLLER, KÜÇÜK, AKTAŞ, PEHLİVAN, SU DEPOSU, AYAŞ ANKARA, ANKARA, HALLAÇ, KAYI BOYLARI, SÜZEN 1, SÜLÜKLÜ, KIYMACI, SAĞLAM, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, 1.OKUL, ÇİÇEK, SÖĞÜT, DİBEKBAŞI, ÇAKMAK, KARANFİL, A KÜMESİ ILICA, LADİN, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KESİKBAŞ, BANKA, OĞUZLAR, İBİLİ, İNCİ PINARI, DİSPANSER, ZAMBAK, KÖPRÜBAŞI, C KÜMESİ ILICA, İSKENDER, FERUZ, SÜZEN 4, AYAŞ, 5, BAŞBEREKET, OVA BAĞLARI, KIŞLA, KARADERE, BAŞAYAŞ, HÜKÜMET, FINDIK, HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, ONUR, HUN, KAĞNI PAZARI, ARIKLAR MEVKİ, ALTAY, ÇAY, ILICA, KARAKAYA, 4, GÜL, DEPO, BAVLAZ, SEHER KUZGUN BAĞLARI, İNCE, 101, IHLAMUR, ÖZYÖRÜK, ANKARA_2, MEHMET NECATİ ONGAY, KADIPINAR, 6, 102, İLYAS SEÇKİN, TEPEBAŞI, UMUT, KATRANCI, AYTER SİTESİ, SELÇUKLU, İĞDECİ, AÇELYE, ORHAN TÜRKER, TEMENNİ, MUSALLA, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ODUNPAZARI, BAHÇE., İĞDELİ 1, SAĞLIK, YUNUS EMRE, B KÜMESİ ILICA, KARADİBEK, KARAPINAR, İHSAN KILIÇ, BÜNYAMİN, DEMİRLİ ÇAKMAK, 4 NOLU, KİLLİK1, 2 NOLU, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, AĞPINARI, DİBEKBAŞI_1, KALDIRIM, KUYUCAK, HASAN DEDE, FATİH SULTAN MEHMET, İĞDELİ 2, YÖRÜK, 1, 2, LALE, ÇIKMAZ, 416/1, AVŞAR, GÜDÜLYOLU, SÜZEN 2, AYAŞ YÖRESEL SERGİ PAZARI, DEDE ÖNÜ, MÜLK, KAZIM KARABEKİR, ULUYOL, ERTEKİN, DEMİREL, ALAY MEVKİ, KAĞNI YOLU, KONUT, YUKARI KARADERE, İSTİKLAL, UĞUR ERGÜR, KÖY HİZMETLERİ, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, AKPINAR., KİRAZ DİBİ, SÜZEN 3, KARANFİL-, KAVAK, ÇAKMAK MEVKİİ, ANKARA., AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, TEKKE KÜME, KOZAYAĞI, HACIVELİ, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., 106, 111, ÇAMÖZÜ, 109, ESKİ ANKARA YOLU, 117, 108, AGAH TOP, 116, AYAŞ-POLATLI YOLU, D KÜMESİ ILICA, SALİHLER, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, ÇAĞABEY (MESCİT), PERİLİ, BAYRAK, YAĞMURDEDE, KARAGÖL, GÖKÇEBAĞ, KADIOBASI, ÖZAL, KUYUCU, ORTABEREKET, KÖY BAYRAM, PİRİREİS, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, BALÇİÇEK, BAYAT, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, CAMİ, ÇAĞABEY, KÖY PINARYAKA, A KÜMESİ İLHANKÖY, AFŞAR KÜME EVLERİ., KANUNİ, ULUPINAR_1, BEYPAZARI, C KÜMESİ İLHANKÖY, MİMARSİNAN-, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, KANUNİ (MESCİT), HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, YAVUZ SELİM, ERGENEKON, SANCAK, SAPANLI, KARAAĞAÇ., VATAN, YILDIZ, GARİPÇE, YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, KARAKÖY, GÜNEYCE, BARBAROS, ÖREN, 1.BOYALI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLVEREN, ABDÜLHAKHAMİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DİRİLİŞ, KALEBENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BAYINDIR, 1806 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEYURT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAAĞAÇ, 254 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 13:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EGE, 800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 14:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEYURT, GÖKÇEYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKLER, BAVLAZ, B KÜMESİ AKKAYA, TATLAR KÖYÜ, TEKKE KÜME

Bakım Çalışması

06.09.2022 08:30 - 15:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 259, 260, 261, 269, 268, 277, 274, 290, 298, 265, 284, AHMET ANDİÇEN, AHMET KABAKLI, 262, 281, 295, 253/1, 263, 256, 257, 272, 264, 255, 271, 275, 258, 276, 255/1, 267, 253, 266

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:15 - 15:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL_1, CUMHURİYET.., GÖKTÜRKLER, ULUPINAR, ŞEKERPARE, ANKARA_1, CUMHURİYET, YUKARI OKUL, BÜLBÜLLER, KÜÇÜK, AKTAŞ, PEHLİVAN, SU DEPOSU, AYAŞ ANKARA, ANKARA, HALLAÇ, KAYI BOYLARI, SÜZEN 1, SÜLÜKLÜ, KIYMACI, SAĞLAM, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, 1.OKUL, ÇİÇEK, SÖĞÜT, DİBEKBAŞI, ÇAKMAK, KARANFİL, A KÜMESİ ILICA, LADİN, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KESİKBAŞ, BANKA, OĞUZLAR, İBİLİ, İNCİ PINARI, DİSPANSER, ZAMBAK, KÖPRÜBAŞI, C KÜMESİ ILICA, İSKENDER, FERUZ, SÜZEN 4, AYAŞ, 5, BAŞBEREKET, OVA BAĞLARI, KIŞLA, KARADERE, BAŞAYAŞ, HÜKÜMET, FINDIK, HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, ONUR, HUN, KAĞNI PAZARI, ARIKLAR MEVKİ, ALTAY, ÇAY, ILICA, KARAKAYA, 4, GÜL, DEPO, BAVLAZ, SEHER KUZGUN BAĞLARI, İNCE, 101, IHLAMUR, ÖZYÖRÜK, ANKARA_2, MEHMET NECATİ ONGAY, KADIPINAR, 6, 102, İLYAS SEÇKİN, TEPEBAŞI, UMUT, KATRANCI, AYTER SİTESİ, SELÇUKLU, İĞDECİ, AÇELYE, ORHAN TÜRKER, TEMENNİ, MUSALLA, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ODUNPAZARI, BAHÇE., İĞDELİ 1, SAĞLIK, YUNUS EMRE, B KÜMESİ ILICA, KARADİBEK, KARAPINAR, İHSAN KILIÇ, BÜNYAMİN, DEMİRLİ ÇAKMAK, 4 NOLU, KİLLİK1, 2 NOLU, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, AĞPINARI, DİBEKBAŞI_1, KALDIRIM, KUYUCAK, HASAN DEDE, FATİH SULTAN MEHMET, İĞDELİ 2, YÖRÜK, 1, 2, LALE, ÇIKMAZ, 416/1, AVŞAR, GÜDÜLYOLU, SÜZEN 2, AYAŞ YÖRESEL SERGİ PAZARI, DEDE ÖNÜ, MÜLK, KAZIM KARABEKİR, ULUYOL, ERTEKİN, DEMİREL, ALAY MEVKİ, KAĞNI YOLU, KONUT, YUKARI KARADERE, İSTİKLAL, UĞUR ERGÜR, KÖY HİZMETLERİ, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, AKPINAR., KİRAZ DİBİ, SÜZEN 3, KARANFİL-, KAVAK, ÇAKMAK MEVKİİ, ANKARA., AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, TEKKE KÜME, KOZAYAĞI, HACIVELİ, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., 106, 111, ÇAMÖZÜ, 109, ESKİ ANKARA YOLU, 117, 108, AGAH TOP, 116, AYAŞ-POLATLI YOLU, D KÜMESİ ILICA, SALİHLER, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, ÇAĞABEY (MESCİT), PERİLİ, BAYRAK, YAĞMURDEDE, KARAGÖL, GÖKÇEBAĞ, KADIOBASI, ÖZAL, KUYUCU, ORTABEREKET, KÖY BAYRAM, PİRİREİS, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, BALÇİÇEK, BAYAT, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, CAMİ, ÇAĞABEY, KÖY PINARYAKA, A KÜMESİ İLHANKÖY, AFŞAR KÜME EVLERİ., KANUNİ, ULUPINAR_1, BEYPAZARI, C KÜMESİ İLHANKÖY, MİMARSİNAN-, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, KANUNİ (MESCİT), HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, YAVUZ SELİM, ERGENEKON, SANCAK, SAPANLI, KARAAĞAÇ., VATAN, YILDIZ, GARİPÇE, YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, KARAKÖY, GÜNEYCE, BARBAROS, ÖREN, 1.BOYALI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇOKÖREN, ÇOKÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:15 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LEZGİ, ÇALSEKİ, SARIBEYLER, MEMLİK, MEVLANA, 318, 87, 1, 28, FATİH SULTAN MEHMET, 101, YEŞİLYURT MAH, 2., 94, 32, 13.

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:30 - 14:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ

Bakım Çalışması

06.09.2022 09:15 - 15:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL_1, CUMHURİYET.., GÖKTÜRKLER, ULUPINAR, ŞEKERPARE, ANKARA_1, CUMHURİYET, YUKARI OKUL, BÜLBÜLLER, KÜÇÜK, AKTAŞ, PEHLİVAN, SU DEPOSU, AYAŞ ANKARA, ANKARA, HALLAÇ, KAYI BOYLARI, SÜZEN 1, SÜLÜKLÜ, KIYMACI, SAĞLAM, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, 1.OKUL, ÇİÇEK, SÖĞÜT, DİBEKBAŞI, ÇAKMAK, KARANFİL, A KÜMESİ ILICA, LADİN, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KESİKBAŞ, BANKA, OĞUZLAR, İBİLİ, İNCİ PINARI, DİSPANSER, ZAMBAK, KÖPRÜBAŞI, C KÜMESİ ILICA, İSKENDER, FERUZ, SÜZEN 4, AYAŞ, 5, BAŞBEREKET, OVA BAĞLARI, KIŞLA, KARADERE, BAŞAYAŞ, HÜKÜMET, FINDIK, HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, ONUR, HUN, KAĞNI PAZARI, ARIKLAR MEVKİ, ALTAY, ÇAY, ILICA, KARAKAYA, 4, GÜL, DEPO, BAVLAZ, SEHER KUZGUN BAĞLARI, İNCE, 101, IHLAMUR, ÖZYÖRÜK, ANKARA_2, MEHMET NECATİ ONGAY, KADIPINAR, 6, 102, İLYAS SEÇKİN, TEPEBAŞI, UMUT, KATRANCI, AYTER SİTESİ, SELÇUKLU, İĞDECİ, AÇELYE, ORHAN TÜRKER, TEMENNİ, MUSALLA, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ODUNPAZARI, BAHÇE., İĞDELİ 1, SAĞLIK, YUNUS EMRE, B KÜMESİ ILICA, KARADİBEK, KARAPINAR, İHSAN KILIÇ, BÜNYAMİN, DEMİRLİ ÇAKMAK, 4 NOLU, KİLLİK1, 2 NOLU, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, AĞPINARI, DİBEKBAŞI_1, KALDIRIM, KUYUCAK, HASAN DEDE, FATİH SULTAN MEHMET, İĞDELİ 2, YÖRÜK, 1, 2, LALE, ÇIKMAZ, 416/1, AVŞAR, GÜDÜLYOLU, SÜZEN 2, AYAŞ YÖRESEL SERGİ PAZARI, DEDE ÖNÜ, MÜLK, KAZIM KARABEKİR, ULUYOL, ERTEKİN, DEMİREL, ALAY MEVKİ, KAĞNI YOLU, KONUT, YUKARI KARADERE, İSTİKLAL, UĞUR ERGÜR, KÖY HİZMETLERİ, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, AKPINAR., KİRAZ DİBİ, SÜZEN 3, KARANFİL-, KAVAK, ÇAKMAK MEVKİİ, ANKARA., AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, 122, TEKKE KÜME, KOZAYAĞI, HACIVELİ, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., 106, 111, ÇAMÖZÜ, 109, ESKİ ANKARA YOLU, 117, 108, AGAH TOP, 116, AYAŞ-POLATLI YOLU, D KÜMESİ ILICA, SALİHLER, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, ÇAĞABEY (MESCİT), PERİLİ, BAYRAK, YAĞMURDEDE, KARAGÖL, GÖKÇEBAĞ, KADIOBASI, ÖZAL, KUYUCU, ORTABEREKET, KÖY BAYRAM, PİRİREİS, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, BALÇİÇEK, BAYAT, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, CAMİ, ÇAĞABEY, KÖY PINARYAKA, A KÜMESİ İLHANKÖY, AFŞAR KÜME EVLERİ., KANUNİ, ULUPINAR_1, BEYPAZARI, C KÜMESİ İLHANKÖY, MİMARSİNAN-, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, KANUNİ (MESCİT), HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, YAVUZ SELİM, ERGENEKON, SANCAK, SAPANLI, KARAAĞAÇ., VATAN, YILDIZ, GARİPÇE, YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, KARAKÖY, GÜNEYCE, BARBAROS, ÖREN, 1.BOYALI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PAMUKLAR, SEVAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.09.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUVAKÖY, YUVA KÖYÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 1819 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.