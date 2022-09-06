- 06 Eyl 2022 - 10:44 G: 06 Eyl 2022 - 10:45

İrem Derici, Eski Sevgilisi Cem Belevi’yi Alaşağı Etti! Aldatmanın Arkasına Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Akıl Beyin Uçuyor! “Yok Artık!”

Her sözü ayrı bir olay yaratan İrem Derici, yine olay yaratacak bir açıklamaya imzasını attı! Eski sevgilisi Cem Belevi’ye göndermede bulunan Derici, aldatmanın arkasından öyle bir açıklama yaptı ki, akıl beyin uçtu! Görenlerin “Yok artık” dediği bu durum; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Cem Belevi’yle bir aşk yaşayan İrem Derici, aldatılma iddialarından hemen sonra ayrılma kararı almıştı. Ayrılık kararından hemen sonra İbo Show’a katılan İrem Derici, aldatıldığını isim vermeden açıklamıştı. Çok geçmeden İrem Derici ve Cem Belevi yeniden bir araya gelmiş, doludizgin bir aşk yaşamışlardı ama yine sonuç aldatılmayla sonuçlanınca Derici resti çekmişti. Aldatılmanın ardından çok sert ifadelere yer veren Derici, bu kez çıtayı üste çıkardı! İşte merak edilenler…

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06 Eyl 2022 - 10:44 Ankara- Yaşam

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