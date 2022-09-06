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06 Eyl 2022 - 10:44

İrem Derici, Eski Sevgilisi Cem Belevi’yi Alaşağı Etti! Aldatmanın Arkasına Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Akıl Beyin Uçuyor! “Yok Artık!”

Her sözü ayrı bir olay yaratan İrem Derici, yine olay yaratacak bir açıklamaya imzasını attı! Eski sevgilisi Cem Belevi’ye göndermede bulunan Derici, aldatmanın arkasından öyle bir açıklama yaptı ki, akıl beyin uçtu! Görenlerin “Yok artık” dediği bu durum; sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…