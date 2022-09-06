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06 Eyl 2022 - 14:54

Masterchef’i Alev Attıra Attıra İfşa Edildi! İlk Takım Oyununun Kazananı Öyle Bir Ortaya Çıktı Ki, Acun Ilıcalı Şimdi Delirmesinde Ne Yapsın!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten alev alev yakan bir ifşa daha geldi. Takımların kurulmasıyla birlikte oynanacak olan ilk takım oyunu öyle bir ortaya çıktı ki, Acun Ilıcalı şimdi delirmesinde ne yapsın! Sosyal medyada yankı uyandıran bu ifşa herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…