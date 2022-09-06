- 06 Eyl 2022 - 14:54 G: 06 Eyl 2022 - 15:01

Masterchef’i Alev Attıra Attıra İfşa Edildi! İlk Takım Oyununun Kazananı Öyle Bir Ortaya Çıktı Ki, Acun Ilıcalı Şimdi Delirmesinde Ne Yapsın!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten alev alev yakan bir ifşa daha geldi. Takımların kurulmasıyla birlikte oynanacak olan ilk takım oyunu öyle bir ortaya çıktı ki, Acun Ilıcalı şimdi delirmesinde ne yapsın! Sosyal medyada yankı uyandıran bu ifşa herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olabilmek adına ilk turda ıslak hamburger yapmaya çalışan yarışmacılardan sadece Vural ve Kaan bir üst tura geçebilmişti. En iyi sufleyi yapan Kaan ise Mavi takım kaptanı olmuş ve Kırmızı takım kaptanı olarak Melih’i seçmişti. Şimdiyse kurulan ilk takımlarla oynanacak olan oyun yayından saatler önce ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eyl 2022 - 14:54 Ankara- Yaşam

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