- 06 Eyl 2022 - 11:45 G: 06 Eyl 2022 - 12:51

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Partneri Berk Oktay’la Arasındaki Yaş Farkını Duyan Şoktan Şoka Girdi!

Yeni sezon dizilerinin bir bir ekranlara merhaba demeye başladığı şu günlerde ATV ekranlarının merak ile beklenilen Bir Küçük Gün Işığı isimli dizisi için de geri sayım başladı. Başrollerini Seray Kaya ile Berk Oktay’ın paylaşacağı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yıldızı Seray Kaya ile ilgili detaylar haberimizde...

Yeni sezon dizilerinin bir bir ekranlara merhaba demeye başladığı şu günlerde ATV ekranlarının merak ile beklenilen Bir Küçük Gün Işığı isimli dizisi için de geri sayım başladı. Başrollerini Seray Kaya ile Berk Oktay’ın paylaşacağı Bir Küçük Gün Işığı dizisi, televizyon seyircisini şimdiden meraklandırmaya başardı. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı da merak edilen konular arasında yer alır oldu! Peki, Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya kimdir, kaç yaşındadır? Seray Kaya nasıl ünlü oldu, aslen nereli? Seray Kaya dizi ve filmleri hangileri? İşte, detaylar…

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06 Eyl 2022 - 11:45 - Magazin

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