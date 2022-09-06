Şeyma Subaşı Sevgilisinin Kucağında İç Çamaşırıyla Poz Verince Olanlar Oldu! “Acun Başımıza Sen Bela Ettin Bunu!” Milyonların Midesi Alt Üst Oldu…

Yaklaşık olarak 9 yıl kadar bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Boşanma kararı sonrasında Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya’yla birlikte olmaya başlarken, Şeyma Subaşı ise birçok isimde aşkı denemişti ama en son olarak Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de aradığını bulmuştu. Bir küsüp bir barışan çift, en sonunda yeniden ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. Peki, Şeyma Subaşı ve “Meedo” diyerek seslendiği Mısırlı milyoner nasıl bir paylaşımda bulundu?

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