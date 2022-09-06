- 06 Eyl 2022 - 14:54

Şeyma Subaşı Sevgilisinin Kucağında İç Çamaşırıyla Poz Verince Olanlar Oldu! “Acun Başımıza Sen Bela Ettin Bunu!” Milyonların Midesi Alt Üst Oldu…

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisinin kucağında iç çamaşırıyla pozlar verince olanlar oldu! Birçok kişi Şeyma Subaşı’nın bu pozlarını görünce; “Acun başımıza sen bela ettin bu kadını” yorumlarında bulundular! Milyonların midesinin bulanmasına neden olan Şeyma Subaşı, herkesi şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yaklaşık olarak 9 yıl kadar bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Boşanma kararı sonrasında Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya’yla birlikte olmaya başlarken, Şeyma Subaşı ise birçok isimde aşkı denemişti ama en son olarak Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de aradığını bulmuştu. Bir küsüp bir barışan çift, en sonunda yeniden ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. Peki, Şeyma Subaşı ve “Meedo” diyerek seslendiği Mısırlı milyoner nasıl bir paylaşımda bulundu?

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06 Eyl 2022 - 14:54 Ankara- Yaşam

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