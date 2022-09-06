5 Aylık Fahriye Evcen Bikinili Pozlarıyla Başları Döndürdü! Bebek Sonunda “Ben Buradayım” Dedi, Sosyal Medya Sallanıyor! Güzelliği, Fiziği, Çekiciliği…
Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, bikinili pozlarıyla başları döndürdü! İkinci çocuğa hamile olan Fahriye Evcen’in karnının belirgin bir hale gelmesi ise “Ben buradayım” dedirtti! Güzelliğiyle, fiziğiyle ve çekiciliğiyle sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
2017 yılında milyonların konuştuğu bir düğüne imzasını atan Fahriye Evcen, Burak Özçivit’le ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı Küçük oğlu Karan ise 2019 yılında çifti, anne – baba yapmıştı. Karan’ın doğumunda sonra ekranlardan uzun bir süre ayrı kalan Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaşmıştı ama 1 sezon sonunda ayrılma kararı almıştı. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.