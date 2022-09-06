- 06 Eyl 2022 - 13:37 G: 06 Eyl 2022 - 13:54

Masterchef Jürisi Mehmet Şefin Gençlik Fotoğrafı İçleri Titretti! “Şefim Bu Siz Olamazsınız!” Ağzı, Yüzü, Kaşı, Gözü… Kimse Tanıyamıyor; Bakan Tekrar Bakıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın gençlik pozları dikkatleri üzerine çekti. “Şefim bu siz olamazsınız” yorumlarını alan Mehmet Yalçınkaya, içleri tir tir titretti! Ağzı, yüzü, kaşı, gözü bambaşka birisi olan Mehmet Yalçınakaya’nın o hallerine bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alam Mehmet Yalçınakaya, Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle yarışmaya jüri üyesi olarak seçilmişti. Gece saat 02.00’da aranan Mehmet Yalçınkaya, hayatının dönüm noktasının o gün olduğunu açıklamıştı. Babacan duruşu, yufka yüreğiyle kalpleri kazanan Mehmet Yalçınkaya’nın yıllar önceki fotoğrafı herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu!

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06 Eyl 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

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Masterchef Jürisi Mehmet Şefin Gençlik Fotoğrafı İçleri Titretti! “Şefim Bu Siz Olamazsınız!” Ağzı, Yüzü, Kaşı, Gözü… Kimse Tanıyamıyor; Bakan Tekrar Bakıyor! mask
Masterchef Jürisi Mehmet Şefin Gençlik Fotoğrafı İçleri Titretti! “Şefim Bu Siz Olamazsınız!” Ağzı, Yüzü, Kaşı, Gözü… Kimse Tanıyamıyor; Bakan Tekrar Bakıyor!
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