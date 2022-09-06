Masterchef Jürisi Mehmet Şefin Gençlik Fotoğrafı İçleri Titretti! “Şefim Bu Siz Olamazsınız!” Ağzı, Yüzü, Kaşı, Gözü… Kimse Tanıyamıyor; Bakan Tekrar Bakıyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın gençlik pozları dikkatleri üzerine çekti. “Şefim bu siz olamazsınız” yorumlarını alan Mehmet Yalçınkaya, içleri tir tir titretti! Ağzı, yüzü, kaşı, gözü bambaşka birisi olan Mehmet Yalçınakaya’nın o hallerine bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alam Mehmet Yalçınakaya, Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle yarışmaya jüri üyesi olarak seçilmişti. Gece saat 02.00’da aranan Mehmet Yalçınkaya, hayatının dönüm noktasının o gün olduğunu açıklamıştı. Babacan duruşu, yufka yüreğiyle kalpleri kazanan Mehmet Yalçınkaya’nın yıllar önceki fotoğrafı herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.