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06 Eyl 2022 - 13:37

Masterchef Jürisi Mehmet Şefin Gençlik Fotoğrafı İçleri Titretti! “Şefim Bu Siz Olamazsınız!” Ağzı, Yüzü, Kaşı, Gözü… Kimse Tanıyamıyor; Bakan Tekrar Bakıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın gençlik pozları dikkatleri üzerine çekti. “Şefim bu siz olamazsınız” yorumlarını alan Mehmet Yalçınkaya, içleri tir tir titretti! Ağzı, yüzü, kaşı, gözü bambaşka birisi olan Mehmet Yalçınakaya’nın o hallerine bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…