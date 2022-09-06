Ferdi Tayfur’un Son Halini Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! Yıllar Bir Gram Acımamış; Saç, Sakal… Kimse Tanıyamıyor…

Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Geçirdiği bir rahatsızlık sonrası İstanbul’dan taşınan Ferdi Tayfur, şimdilerde kendisine kameralardan uzak bir yaşantı kurdu. Öte yandan Ferdi Tayfur’un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Ferdi Tayfur şimdi ne yapıyor, nerede yaşıyor? Ferdi Tayfur’un son hali nasıl? Ferdi Tayfur’un rahatsızlığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...