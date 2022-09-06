Ferdi Tayfur’un Son Halini Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! Yıllar Bir Gram Acımamış; Saç, Sakal… Kimse Tanıyamıyor…
Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Geçirdiği bir rahatsızlık sonrası İstanbul’dan taşınan Ferdi Tayfur, şimdilerde kendisine kameralardan uzak bir yaşantı kurdu. Öte yandan Ferdi Tayfur’un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, herkesi şaşkına çevirdi! İşte detaylar...
Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Geçirdiği bir rahatsızlık sonrası İstanbul’dan taşınan Ferdi Tayfur, şimdilerde kendisine kameralardan uzak bir yaşantı kurdu. Öte yandan Ferdi Tayfur’un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Ferdi Tayfur şimdi ne yapıyor, nerede yaşıyor? Ferdi Tayfur’un son hali nasıl? Ferdi Tayfur’un rahatsızlığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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06 Eyl 2022 - 13:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.