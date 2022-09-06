Pis Yedili’nin Orço’su Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! “Ne Oldu Sana!” Kimse İlk Bakışta Tanıyamıyor; Sosyal Medyayı Son Haliyle Zangır Zangır Salladı!

Yayınlandığı dönemin efsanevi yapımlarından biri olan Pis Yedili isimli ekran dizisi Show TV’nin hafızalara kazınan gençlik yapımlarından biri olmuştu. Pis Yedili ekranlara veda edeli yıllar olsa da pek çok genç ismi hafızalara kazımayı ve popüler yapmayı başardı. O isimlerden biri olan Burak Alkaş ise, yıllar sonra görüntülendi! Peki, Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, şimdi ne yapıyor? Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, evlendi mi? Burak Alkaş son hali nasıl? İşte, detaylar…

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