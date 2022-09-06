Pis Yedili’nin Orço’su Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! “Ne Oldu Sana!” Kimse İlk Bakışta Tanıyamıyor; Sosyal Medyayı Son Haliyle Zangır Zangır Salladı!
Yayınlandığı dönemin efsanevi yapımlarından biri olan Pis Yedili isimli ekran dizisi Show TV’nin hafızalara kazınan gençlik yapımlarından biri olmuştu. Pis Yedili ekranlara veda edeli yıllar olsa da pek çok genç ismi hafızalara kazımayı ve popüler yapmayı başardı. O isimlerden biri olan Burak Alkaş ile ilgili son detaylar haberimizde...
Yayınlandığı dönemin efsanevi yapımlarından biri olan Pis Yedili isimli ekran dizisi Show TV’nin hafızalara kazınan gençlik yapımlarından biri olmuştu. Pis Yedili ekranlara veda edeli yıllar olsa da pek çok genç ismi hafızalara kazımayı ve popüler yapmayı başardı. O isimlerden biri olan Burak Alkaş ise, yıllar sonra görüntülendi! Peki, Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, şimdi ne yapıyor? Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, evlendi mi? Burak Alkaş son hali nasıl? İşte, detaylar…
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06 Eyl 2022 - 13:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.