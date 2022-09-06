A101 Market’ten İnanılmaz Dev Kampanya! Televizyon, Cep Telefonu, Tablet, Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Deterjan Ürünlerinde Fiyatlar Yarıya İndi! İşte A101 8 Eylül 2022 Aktüeli!
Alışveriş denilince ilk akla gelen zincir marketler arasında yer alan A101 market, inanılmaz kampanyalar ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Bu bağlamda her Perşembe yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekleyen A101 market dev indirimler ile dolu 8 Eylül aktüelini yayınladı. İşte indirimler ile dolu A101 8 Eylül aktüeli.
Son zamanlarda market reyonlarında artan fiyatlara inat her hafta indirim dolu kampanyalar yayınlayan A101 market inanılmaz kampanyalar ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İndirimlerine bir yenisini daha ekleyen A101 market televizyon, cep telefonu, tablet, bebek bezi, tuvalet kâğıdı, deterjan ürünleri gibi onlarca üründe indirime gittiği aktüelini yayınladı. İşte A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Toshıba 65 İnç Ultra Hd Smart Tv: 9,499 TL
Toshıba 43 İnç Ultra Hd Smart Tv: 5,299 TL
Hı-Level 43 İnç Full Hd Android Smart Led Tv: 3,499 TL
Elton 32 İnç Uydu Alıcılı Led Tv: 1,999 TL
Seg No-Frost Buzdolabı: 6,199 TL
Seg 9 kg Çamaşır Makinesi: 4,299 TL
Seg 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,599 TL
Canon Tanklı Yazıcı 1,999 TL
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
06 Eyl 2022 - 14:03 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.