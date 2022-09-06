- 06 Eyl 2022 - 14:03

A101 Market’ten İnanılmaz Dev Kampanya! Televizyon, Cep Telefonu, Tablet, Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Deterjan Ürünlerinde Fiyatlar Yarıya İndi! İşte A101 8 Eylül 2022 Aktüeli!

Alışveriş denilince ilk akla gelen zincir marketler arasında yer alan A101 market, inanılmaz kampanyalar ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Bu bağlamda her Perşembe yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekleyen A101 market dev indirimler ile dolu 8 Eylül aktüelini yayınladı. İşte indirimler ile dolu A101 8 Eylül aktüeli.

Son zamanlarda market reyonlarında artan fiyatlara inat her hafta indirim dolu kampanyalar yayınlayan A101 market inanılmaz kampanyalar ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İndirimlerine bir yenisini daha ekleyen A101 market televizyon, cep telefonu, tablet, bebek bezi, tuvalet kâğıdı, deterjan ürünleri gibi onlarca üründe indirime gittiği aktüelini yayınladı. İşte A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Toshıba 65 İnç Ultra Hd Smart Tv: 9,499 TL

Toshıba 43 İnç Ultra Hd Smart Tv: 5,299 TL

Hı-Level 43 İnç Full Hd Android Smart Led Tv: 3,499 TL

Elton 32 İnç Uydu Alıcılı Led Tv: 1,999 TL

Seg No-Frost Buzdolabı: 6,199 TL

Seg 9 kg Çamaşır Makinesi: 4,299 TL

Seg 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,599 TL

Canon Tanklı Yazıcı 1,999 TL

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06 Eyl 2022 - 14:03 - Gündem

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A101 Market’ten İnanılmaz Dev Kampanya! Televizyon, Cep Telefonu, Tablet, Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Deterjan Ürünlerinde Fiyatlar Yarıya İndi! İşte A101 8 Eylül 2022 Aktüeli! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Dev Kampanya! Televizyon, Cep Telefonu, Tablet, Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Deterjan Ürünlerinde Fiyatlar Yarıya İndi! İşte A101 8 Eylül 2022 Aktüeli!
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