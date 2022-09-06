- 06 Eyl 2022 - 14:00 G: 06 Eyl 2022 - 14:05

Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu? Evliliklerinde Çalkantı Gözyaşlarına Boğdu; Hüngür Ağlattı! Hadise’nin Tek Bir Hamlesi Her Şeyi Ele Verdi!

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı İzmir’de gözyaşlarına boğulduğu Küçük Bir Yol şarkısı ile gündemlerden düşmeyen Hadise’nin bu denli duygusallaşmasının ardında eşi Mehmet Dinçerler ile sorun yaşadığı nedeninin olduğu iddia edildi. İddialara paylaşımı ile yanıt veren Hadise, bakın neler söyledi! İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı İzmir’de gözyaşlarına boğulduğu Küçük Bir Yol şarkısı ile gündemlerden düşmeyen Hadise’nin bu denli duygusallaşmasının ardında eşi Mehmet Dinçerler ile sorun yaşadığı nedeninin olduğu iddia edildi. İddialara paylaşımı ile yanıt veren Hadise, bakın neler söyledi! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler kavga mı etti? Hadise sahnede neden ağladı? İşte, detaylar…

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06 Eyl 2022 - 14:00 - Magazin

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