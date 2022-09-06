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06 Eyl 2022 - 13:58

Hadise’den Kahreden Haber! Evliliği Kötü Gidiyordu, Hüngür Hüngür Ağlamıştı… Sebebi Sonunda Ortaya Çıktı! Nereye Elini Atmak İstese Orası Yıkılıyor!

Birkaç ay önce Mehmet Dinçerler’le evlenen Hadise’den kahreden bir haber geldi! Evliliği kötü gittiğine dair birçok yorum alan Hadise, geçtiğimiz günlerde konserinde hıçkırıklara boğularak ağlamıştı. Şimdiyse sebebi ortaya çıktı ve herkesin yüreği kan ağlamaya başladı! İşte “Nereye elini atsa orası yıkılıyor bu kadında” yorumlarını yaptıran o olay…