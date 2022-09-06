Hadise’den Kahreden Haber! Evliliği Kötü Gidiyordu, Hüngür Hüngür Ağlamıştı… Sebebi Sonunda Ortaya Çıktı! Nereye Elini Atmak İstese Orası Yıkılıyor!
Birkaç ay önce Mehmet Dinçerler’le evlenen Hadise’den kahreden bir haber geldi! Evliliği kötü gittiğine dair birçok yorum alan Hadise, geçtiğimiz günlerde konserinde hıçkırıklara boğularak ağlamıştı. Şimdiyse sebebi ortaya çıktı ve herkesin yüreği kan ağlamaya başladı! İşte “Nereye elini atsa orası yıkılıyor bu kadında” yorumlarını yaptıran o olay…
Ocak ayının başlarında iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, milyonların dikkatlerini üzerine çekmişti. 1,5 yıldır ilişki yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, Nisan ayının son günlerinde ise basına kapalı bir düğün yapmışlar ama tek bir kare bile paylaşmamışlardı. Güzeller güzeli oyuncu Hadise’den gelen son kahredici haberse sevenlerini yıktı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.