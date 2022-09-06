- 06 Eyl 2022 - 13:58 G: 06 Eyl 2022 - 14:22

Hadise’den Kahreden Haber! Evliliği Kötü Gidiyordu, Hüngür Hüngür Ağlamıştı… Sebebi Sonunda Ortaya Çıktı! Nereye Elini Atmak İstese Orası Yıkılıyor!

Birkaç ay önce Mehmet Dinçerler’le evlenen Hadise’den kahreden bir haber geldi! Evliliği kötü gittiğine dair birçok yorum alan Hadise, geçtiğimiz günlerde konserinde hıçkırıklara boğularak ağlamıştı. Şimdiyse sebebi ortaya çıktı ve herkesin yüreği kan ağlamaya başladı! İşte “Nereye elini atsa orası yıkılıyor bu kadında” yorumlarını yaptıran o olay…

Ocak ayının başlarında iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, milyonların dikkatlerini üzerine çekmişti. 1,5 yıldır ilişki yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, Nisan ayının son günlerinde ise basına kapalı bir düğün yapmışlar ama tek bir kare bile paylaşmamışlardı. Güzeller güzeli oyuncu Hadise’den gelen son kahredici haberse sevenlerini yıktı…

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06 Eyl 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

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