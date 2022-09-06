- 06 Eyl 2022 - 14:28 G: 06 Eyl 2022 - 14:42

Hande Erçel’in Kardeşi Minicik Lise Eteğiyle Nefesleri Kesti! Görenler Büyülenip Kalıyor; “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Alev Alev Yaktı, Beğenileri Kaptı!

Dünya güzeli oyuncu Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel yine başları döndürdü! “Lise eteği” olarak bilinen mini ve pileli bir etek giyen Gamze Erçel, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu. Fiziğini görenlerden “Sen nasıl çocuk doğurdun, nasıl bu hale geldin” yorumlarını alan güzeller güzeli isim Gamze Erçel, alev alev yaktı ve beğenileri kaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hande Erçel gibi bir dönemler oyunculuk yapmış olan Gamze Erçel, daha sonra oyunculuğun kendisine göre bir şey olmadığını anlamış ve meslek değiştirmişti. Caner Yıldırım’la 2019 yılında evlenen Gamze Erçel, aynı sene Aylin Mavi ismini verdiği biricik kızını kucağına almıştı. Spor ve düzenli beslenmeyle eski fit hallerine dönen Gamze Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eyl 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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