Hande Erçel’in Kardeşi Minicik Lise Eteğiyle Nefesleri Kesti! Görenler Büyülenip Kalıyor; “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Alev Alev Yaktı, Beğenileri Kaptı!

Hande Erçel gibi bir dönemler oyunculuk yapmış olan Gamze Erçel, daha sonra oyunculuğun kendisine göre bir şey olmadığını anlamış ve meslek değiştirmişti. Caner Yıldırım’la 2019 yılında evlenen Gamze Erçel, aynı sene Aylin Mavi ismini verdiği biricik kızını kucağına almıştı. Spor ve düzenli beslenmeyle eski fit hallerine dönen Gamze Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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