BİM Market İndirimleri Abarttı! Onlarca Ürünün Fiyatı Düştü! BİM 13 Eylül Aktüelinde Yok Yok! İşte BİM 13 Eylül Aktüel Ürünleri!
Ülkemizdeki en çok tercih edilen zincir maketler arasında yer Bim market her salı gerçekleştirdiği kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta onlarca üründe dev indirimler uygulayarak satışa sunan Bim market yayınladığı yeni aktüeli ile görenleri sevindiriyor. İşte Bim marketin 13 Eylül aktüeli.
Satışa Sunduğu hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler ile ekonomik alışveriş imkânı sunan Bim market her hafta Salı ve Cuma günleri yayınladığı kampanyalı aktüellerine devam ediyor. Bu bağlamda aktüelinde bulunan onlarca üründe fiyatları yarıya indiren Bim market, 13 Eylül 2022 aktüelini de yayınladı. Atıştırmalıklardan günlük kullanım ürünlerine kadar pek çok ürünün fiyatlarının düştüğü 13 Eylül 2022 aktüelindeki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.
Kahve Dünyası Fındık Kreması 350 gram: 59 TL
Saralle Kakaolu Fındık Kreması 350 gram: 29,50 TL
Naturalove Metal Fotoğraf Çerçevesi: 59 TL
Naturalove Metal Ayna: 85 TL
Naturalove Mermer Tavanlı Takı Askılığı: 69 TL
Eq Deco 2 ve 3 Bölümlü Ahşap Takı Düzenleyici: 49,50 TL
Naturalove Dekoratif Duvar Süsü: 29,50 TL
Naturalove İpli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi: 44,50 TL
Naturalove Harfli Mesaj Panosu: 64,50 TL
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06 Eyl 2022 - 21:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.