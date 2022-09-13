Masterchef Mehmet Şef’e Gına Geldi! Acun Ilıcalı “Yapma Şefim, Etme Şefim” Dese Bile… Aksilikler Üst Üste Gelince İsyan Bayrağını Kaldırdı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef artık çileden çıktı, gına geldi! Acun Ilıcalı’nın ulaşıp; “Yapma şefim, etme şefim” dediği bile gündeme gelince ağızlar yarım metre açık kaldı! İsyan bayrağını aksilikler üst üste gelince kaldırmak zorunda kalan şef, en sonunda zıvanadan çıktı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’in son bölümünde yarışmacılar takım kaptanı olabilmek adına kıyasıya mücadele vermişti. Kaan ise yarışmacı arkadaşlarından daha iyi bir tabak çıkardığı için Mavi takım kaptanı olarak seçilmişti. Yarışmanın daha ilk turunda yaşanan bir olaysa seyirciyi çileden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.