Masterchef Mehmet Şef’e Gına Geldi! Acun Ilıcalı “Yapma Şefim, Etme Şefim” Dese Bile… Aksilikler Üst Üste Gelince İsyan Bayrağını Kaldırdı!

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’in son bölümünde yarışmacılar takım kaptanı olabilmek adına kıyasıya mücadele vermişti. Kaan ise yarışmacı arkadaşlarından daha iyi bir tabak çıkardığı için Mavi takım kaptanı olarak seçilmişti. Yarışmanın daha ilk turunda yaşanan bir olaysa seyirciyi çileden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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