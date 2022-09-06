Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! "Şefim Hastanelik Olacaksınız!" Somer Şef Tutamadı, Danilo Zanna Hayretler İçerisinde Kaldı! "Bu Kadarı da Pes!"
Masterchef yarışması TV8 ekranları aracılığıyla izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. En lezzetli yarışma olarak bilinen yarışmada Mehmet Şef resmen yarışmacıya kafa tuttu. İzleyicilerin şaşkınlıkla takip ettiği olayda ise Mehmet Şefin hastanelik olmasından korkuldu. Ne Somer Şef tutabildi Mehmet Şefi ne de bir başkası! Danilo Şefin hayretler içerisinde izlediği o anları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen ve yayınlandığı günden bu yana TV8 ekranlarında en çok izlenen yarışmalar arasında yerini alan Mastercef’te yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Mehmet Şefi kimse tutamadı, dur deseler de durmadı! Ortalığın yangın yerine döndüğü bölümde Mehmet şef, ne Somer şefin uyarılarına kulak astı ne de Danilo Zanna’nın baygınlık geçirmesine. Sosyal medyada gündem olan o anları sizin için daha da yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.