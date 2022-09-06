Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! "Şefim Hastanelik Olacaksınız!" Somer Şef Tutamadı, Danilo Zanna Hayretler İçerisinde Kaldı! "Bu Kadarı da Pes!"

Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen ve yayınlandığı günden bu yana TV8 ekranlarında en çok izlenen yarışmalar arasında yerini alan Mastercef’te yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Mehmet Şefi kimse tutamadı, dur deseler de durmadı! Ortalığın yangın yerine döndüğü bölümde Mehmet şef, ne Somer şefin uyarılarına kulak astı ne de Danilo Zanna’nın baygınlık geçirmesine. Sosyal medyada gündem olan o anları sizin için daha da yakından inceledik.

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