- 06 Eyl 2022 - 16:48

Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, “Resmen Sınırları Zorlamış! “ Asgari Ücretlilerin Tepesinin Tası Attı! Tam Tamına...

Megastar Tarkan için öyle paralar ortaya döküldü ki asgari ücretli çalışanların tepesinin tası attı. Milyonlarca insanı şoka sokan bir gerçekse gün gibi ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından yapılan yorumlar ağırken, talep de aynı oranda oldukça yoğun oldu. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için araştırdık!

Türkiye’nin değil dünyanın gözü kulağı diktiği sevilen sanatçı Tarkan, milyonları hayrete düşürecek bir olayla hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşın tepesinin tasını artıracak o rakamları görenlerin de dudağı uçukladı. Ortalığı yangın yerine çeviren o konuyu sizler için daha da yakından inceledik. İşte, detaylar!

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06 Eyl 2022 - 16:48 Ankara- Gündem

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Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, “Resmen Sınırları Zorlamış! “ Asgari Ücretlilerin Tepesinin Tası Attı! Tam Tamına... mask
Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, “Resmen Sınırları Zorlamış! “ Asgari Ücretlilerin Tepesinin Tası Attı! Tam Tamına...
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