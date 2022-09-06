Tarkan Milyonları Şoktan Şoka Soktu! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki, “Resmen Sınırları Zorlamış! “ Asgari Ücretlilerin Tepesinin Tası Attı! Tam Tamına...

Türkiye’nin değil dünyanın gözü kulağı diktiği sevilen sanatçı Tarkan, milyonları hayrete düşürecek bir olayla hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşın tepesinin tasını artıracak o rakamları görenlerin de dudağı uçukladı. Ortalığı yangın yerine çeviren o konuyu sizler için daha da yakından inceledik. İşte, detaylar!

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