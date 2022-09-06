Nilsu Berfin Aktaş’ın Kocası Öyle Bir Suça Karıştı Ki… “Gül Gibi Kızın Başına Gelenlere Bak!” Yorumlar Arka Arkaya…
Son zamanların parlayan yıldızlarından biri olan genç yetenek Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz aylarda Serdar Sertçelik ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde zor günler yaşamaya başladığı iddia edilen Nilsu Berfin Aktaş, bir süre önce boşanma iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bu iddialar hala konuşulmaya devam ederken, Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik ile ilgili detaylar haberimizde...
Son zamanların parlayan yıldızlarından biri olan genç yetenek Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz aylarda Serdar Sertçelik ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde zor günler yaşamaya başladığı iddia edilen Nilsu Berfin Aktaş, bir süre önce boşanma iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bu iddialar hala konuşulmaya devam ederken, Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik’in tutuklandığı öne sürüldü! Peki, Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik tutuklandı mı? Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik neden tutuklandı? Nilsu Berfin Aktaş ile Serdar Sertçelik boşanıyor mu? İşte, detaylar…
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06 Eyl 2022 - 16:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.