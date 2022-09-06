Nilsu Berfin Aktaş’ın Kocası Öyle Bir Suça Karıştı Ki… “Gül Gibi Kızın Başına Gelenlere Bak!” Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların parlayan yıldızlarından biri olan genç yetenek Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz aylarda Serdar Sertçelik ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde zor günler yaşamaya başladığı iddia edilen Nilsu Berfin Aktaş, bir süre önce boşanma iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bu iddialar hala konuşulmaya devam ederken, Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik’in tutuklandığı öne sürüldü! Peki, Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik tutuklandı mı? Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik neden tutuklandı? Nilsu Berfin Aktaş ile Serdar Sertçelik boşanıyor mu? İşte, detaylar…

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