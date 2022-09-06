- 06 Eyl 2022 - 16:49 G: 06 Eyl 2022 - 16:53

Ata Demirer’in Başına Yine Gelmeyen Kalmadı! Cüzdanını Yere Düşürünce Tüm Film Koptu; Yaşadıkları Akıl Karı Değil! “Yok Artık!”

Bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Yeni filminin çekimlerini gerçekleştirdiği İzmir ilinde bir süredir bulunan Ata Demirer, cüzdanını kaybetti. Olanlar ise ondan sonra oldu. İşte Ata Demirer ile ilgili son detaylar...

Bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Yeni filminin çekimlerini gerçekleştirdiği İzmir ilinde bir süredir bulunan Ata Demirer, cüzdanını kaybetti. Kaybettiği cüzdanı ile ilgili açıklama yapan Ata Demirer, İzmir ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı! Peki, Ata Demirer’in başına ne geldi? Ata Demirer cüzdanın nerede, nasıl kaybetti? Ata Demirer’in cüzdanı bulundu mu? İşte, detaylar…

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06 Eyl 2022 - 16:49 - Magazin

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