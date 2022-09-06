Ata Demirer’in Başına Yine Gelmeyen Kalmadı! Cüzdanını Yere Düşürünce Tüm Film Koptu; Yaşadıkları Akıl Karı Değil! “Yok Artık!”
Bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Yeni filminin çekimlerini gerçekleştirdiği İzmir ilinde bir süredir bulunan Ata Demirer, cüzdanını kaybetti. Olanlar ise ondan sonra oldu. İşte Ata Demirer ile ilgili son detaylar...
Bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ile gündemlerden düşmeyen ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Yeni filminin çekimlerini gerçekleştirdiği İzmir ilinde bir süredir bulunan Ata Demirer, cüzdanını kaybetti. Kaybettiği cüzdanı ile ilgili açıklama yapan Ata Demirer, İzmir ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı! Peki, Ata Demirer’in başına ne geldi? Ata Demirer cüzdanın nerede, nasıl kaybetti? Ata Demirer’in cüzdanı bulundu mu? İşte, detaylar…
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06 Eyl 2022 - 16:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.