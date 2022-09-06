Ebru Şallı’nın Plaj Pozuna Beğeniler Arka Arkaya Yağdı! 18’lik Genç Kızlara Taş Çıkardı; Oğlunun Kasları Genç Kızlara Fenalık Geçirtti! “Maşallah!”
Zor zamanları ardında yavaş yavaş bırakmaya başlamış olan Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars’ı kaybetmesinin ardından büyük oğlu Beren ile çok sık vakit geçirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Beren Tan ile tatile çıktığını duyuran Ebru Şallı’nın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyaya adeta damga vurdu. İşte detaylar...
Zor zamanları ardında yavaş yavaş bırakmaya başlamış olan Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars’ı kaybetmesinin ardından büyük oğlu Beren ile çok sık vakit geçirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Beren Tan ile tatile çıktığını duyuran Ebru Şallı’nın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Öte yandan anne ile oğlun fotoğrafına ilginç yorumlar da geldi! Peki, Ebru Şallı ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Ebru Şallı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
06 Eyl 2022 - 16:52 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.