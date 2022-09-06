Aras Bulut İynemli’nin Yeni Tarzını Görenler Şok Oluyor! Mustafa Kemal Atatürk’e Benzemek İçin… “Yok Artık!” Gören Eski Halini Unutuyor…
Geçmişte rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizinin ardından inanılmaz bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, en son ekranlara geldiği Çukur isimli dizinin Yamaç Koçovalı karakteriyle seyirci kitlesini adeta ikiye katlamıştı. Şimdilerde Atatürk isimli dizinin hazırlıkları içerisinde olan Aras Bulut İynemli, yeni imajı ile bir hayli dikkat çekti! İşte detaylar...
Geçmişte rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizinin ardından inanılmaz bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, en son ekranlara geldiği Çukur isimli dizinin Yamaç Koçovalı karakteriyle seyirci kitlesini adeta ikiye katlamıştı. Şimdilerde Atatürk isimli dizinin hazırlıkları içerisinde olan Aras Bulut İynemli, yeni imajı ile bir hayli dikkat çekti! Peki, Aras Bulut İynemli Atatürk dizisinde hangi rolü canlandıracak? Aras Bulut İynemli’nin dizisi Atatürk, ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak? Aras Bulut İynemli’nin son hali nasıl? İşte, detaylar…
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06 Eyl 2022 - 16:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.