- 06 Eyl 2022 - 16:58 G: 06 Eyl 2022 - 17:03

Gamze Özçelik Instagram’ı Zangır Zangır Salladı! Duru ve Sade Güzelliğiyle Başları Felaket Döndürdü! “Böyle Güzel Olmak Suç Olmalı!”

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı kuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik, maneviyata yönelerek, kurduğu yardım dernekleri ile dünyanın pek çok yerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar ile vakit geçirmeye başlamıştı. Sosyal medya hesabını da pek aktif kullanmayan Gamze Özçelik, geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı kuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik, maneviyata yönelerek, kurduğu yardım dernekleri ile dünyanın pek çok yerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar ile vakit geçirmeye başlamıştı. Sosyal medya hesabını da pek aktif kullanmayan Gamze Özçelik, geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. Gamze Özçelik’in yeni paylaşımını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gamze Özçelik ne paylaştı? Gamze Özçelik, nasıl bir paylaşım yaptı? Gamze Özçelik’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Gamze Özçelik, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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06 Eyl 2022 - 16:58 - Magazin

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Gamze Özçelik Instagram’ı Zangır Zangır Salladı! Duru ve Sade Güzelliğiyle Başları Felaket Döndürdü! “Böyle Güzel Olmak Suç Olmalı!” mask
Gamze Özçelik Instagram’ı Zangır Zangır Salladı! Duru ve Sade Güzelliğiyle Başları Felaket Döndürdü! “Böyle Güzel Olmak Suç Olmalı!”
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