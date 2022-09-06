Kibariye Milyonların Önünde Gözyaşlarına Boğuldu! Annesini Toprağa Vermişti; Yüreğini Paramparça Etti! Konserinde Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Seslendirdiği şarkılar ile müzik dünyasının önemli isimlerinden biri haline gelmiş olan şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz gün çıktığı sahnede duygusal anlar yaşadı. Sahnede olduğu esnada dinleyicilerinden “af” isteyen Kibariye, “Annem” isimli şarkısını okuyamadı. İşte Kibariye
Seslendirdiği şarkılar ile müzik dünyasının önemli isimlerinden biri haline gelmiş olan şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz gün çıktığı sahnede duygusal anlar yaşadı. Sahnede olduğu esnada dinleyicilerinden “af” isteyen Kibariye, “Annem” isimli şarkısını okuyamadı. Bu isteğinin üzerine açıklamalar yapan Kibariye, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Kibariye’nin konserinde neler yaşandı? Kibariye, neden duygusal anlar yaşadı? Kibariye, ne dedi? Kibariye, neden “Annem” şarkısını okuyamadı? İşte, detaylar…
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06 Eyl 2022 - 17:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.