Kibariye Milyonların Önünde Gözyaşlarına Boğuldu! Annesini Toprağa Vermişti; Yüreğini Paramparça Etti! Konserinde Öyle Bir An Yaşandı Ki…

Seslendirdiği şarkılar ile müzik dünyasının önemli isimlerinden biri haline gelmiş olan şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz gün çıktığı sahnede duygusal anlar yaşadı. Sahnede olduğu esnada dinleyicilerinden “af” isteyen Kibariye, “Annem” isimli şarkısını okuyamadı. Bu isteğinin üzerine açıklamalar yapan Kibariye, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Kibariye’nin konserinde neler yaşandı? Kibariye, neden duygusal anlar yaşadı? Kibariye, ne dedi? Kibariye, neden “Annem” şarkısını okuyamadı? İşte, detaylar…

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