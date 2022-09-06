- 06 Eyl 2022 - 17:06 G: 06 Eyl 2022 - 17:10

Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Artık “Mesut Komiser” Yok! Yolun Sonuna Geldi, Yürekler Paramparça Dağlandı! Neler Oluyor?

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisini bıraktı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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06 Eyl 2022 - 17:06 - Dizi Haberleri

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Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Artık “Mesut Komiser” Yok! Yolun Sonuna Geldi, Yürekler Paramparça Dağlandı! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Artık “Mesut Komiser” Yok! Yolun Sonuna Geldi, Yürekler Paramparça Dağlandı! Neler Oluyor?
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