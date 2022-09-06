- 06 Eyl 2022 - 17:16

Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık…

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında sular durulmuyor. Yarışmanın başından beri hem şefleri hem yarışmacıları aynı zamanda da izleyicileri sinir krizlerine sokan Fatma Nur için bu sefer gerilim Dilan ile yaşandı. Acun Ilıcalı’yı çıldırtacaklar, kovulmaya beş kalalar. Sınırları zorlayan Fatma Nur ve Dilan arasındaki gerilimi çekirdek çiterek izleyen şeflerse herkesi şok etti. İşte o bölümde yaşananlar ve aradaki gerginliği sizin için derledik.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te olaylar bitmek bilmiyor. Bu hafta elenen isim Onur olurken takım değişikliğine giden isim de Vural oldu. Vural’a söylediği sert sözler yüzünden Dilan’dan tepki gören Fatma Nur ne diyeceğini şaşırdı. Şeflerin hayretle izlediği bu tartışma Acun Ilıcalı’yı bir hayli kızdıracak gibi duruyor. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!

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06 Eyl 2022 - 17:16 Ankara- Gündem

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Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık… mask
Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık…
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