Masterchef Dilan ve Fatma Nur Birbirine Girdi! Acun “Gönderin Şu İkisini de!” Diyebilir; Sınırlar Aşıldı! Şefler Çekirdek Çitleyip İzliyor Artık…
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında sular durulmuyor. Yarışmanın başından beri hem şefleri hem yarışmacıları aynı zamanda da izleyicileri sinir krizlerine sokan Fatma Nur için bu sefer gerilim Dilan ile yaşandı. Acun Ilıcalı’yı çıldırtacaklar, kovulmaya beş kalalar. Sınırları zorlayan Fatma Nur ve Dilan arasındaki gerilimi çekirdek çiterek izleyen şeflerse herkesi şok etti. İşte o bölümde yaşananlar ve aradaki gerginliği sizin için derledik.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te olaylar bitmek bilmiyor. Bu hafta elenen isim Onur olurken takım değişikliğine giden isim de Vural oldu. Vural’a söylediği sert sözler yüzünden Dilan’dan tepki gören Fatma Nur ne diyeceğini şaşırdı. Şeflerin hayretle izlediği bu tartışma Acun Ilıcalı’yı bir hayli kızdıracak gibi duruyor. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.