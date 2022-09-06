70 Yaşındaki Bülent Ersoy’un Frikiği Ortalığı Karıştırdı! Elbisesinin Askısı Kopunca Her Şeyi Göründü! “Bu Yaştan Sonra…” Sosyal Medya Yıkılıyor…

Hem güçlü sesi hem de duruşuyla herkesi kendine hayran bırakırken tir tir titreten sanatçı Bülent Ersoy’dan ortalığı kasıp kavuracak bir frikik ansızın geldi. Sahnede sanatını icra ederken elbisesinin ipinin kopmasıyla birlikte ne yapacağını şaşıran Diva dondu kaldı! O anlarsa hem sosyal medya hem de magazin gündeminde oldukça büyük yankı uyandırdı. Bizde o anlara ait tüm ayrıntıları ve ünlü sanatçının açıklamalarını sizin için derledik.

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