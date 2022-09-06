70 Yaşındaki Bülent Ersoy’un Frikiği Ortalığı Karıştırdı! Elbisesinin Askısı Kopunca Her Şeyi Göründü! “Bu Yaştan Sonra…” Sosyal Medya Yıkılıyor…
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy sahnede resmen rezil oldu! Hiç beklenmedik bir anda elbisesinin askısı kopan Diva ne yapacağını şaşırdı. Yardımcılarının koşarak yardıma koştuğu o anlarda Ersoy’un yüzü ise kireç gibi bembeyaz kesildi. Sosyal medyayı yakıp geçen o frikiği ve gelen yorumları sizin için derledik. İşte detaylar!
Hem güçlü sesi hem de duruşuyla herkesi kendine hayran bırakırken tir tir titreten sanatçı Bülent Ersoy’dan ortalığı kasıp kavuracak bir frikik ansızın geldi. Sahnede sanatını icra ederken elbisesinin ipinin kopmasıyla birlikte ne yapacağını şaşıran Diva dondu kaldı! O anlarsa hem sosyal medya hem de magazin gündeminde oldukça büyük yankı uyandırdı. Bizde o anlara ait tüm ayrıntıları ve ünlü sanatçının açıklamalarını sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.