Seda Sayan’ın Göğüs Dekoltesi 18’lik Genç Kızları Ezdi Geçti! “Tam Bir 60’lık Barbie!” Çağlar Ökten “Giyme Bunları” Dedikçe Daha Fazlasını Yapıyor!
Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan aylardır ne magazin ne de sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmedi. 18’lik Çıtırları güzelliğiyle ezip geçen Sabahların Sultanı “Tam Bir 60’lık Barbie” yorumlarını da aldı. Çağlar Ökten’i çıldırtacak o elbise hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girdi. Tam 7. Kez gelin olan Seda Sayan güzelliğiyle ortalığı yakıp geçiyor. Her gün bir öncekinden alımlı olan ünlü sanatçı kocasını resmen çılgına çevirecek. Hem mini hem de dekolteli kıyafetiyle ortalığı yangın yerine çeviren sunucu uzunca bir süre daha sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gelin, o fotoğrafa ve gelen yorumlara biraz daha yakından bakalım...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.