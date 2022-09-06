Seda Sayan’ın Göğüs Dekoltesi 18’lik Genç Kızları Ezdi Geçti! “Tam Bir 60’lık Barbie!” Çağlar Ökten “Giyme Bunları” Dedikçe Daha Fazlasını Yapıyor!

Ünlü sanatçı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girdi. Tam 7. Kez gelin olan Seda Sayan güzelliğiyle ortalığı yakıp geçiyor. Her gün bir öncekinden alımlı olan ünlü sanatçı kocasını resmen çılgına çevirecek. Hem mini hem de dekolteli kıyafetiyle ortalığı yangın yerine çeviren sunucu uzunca bir süre daha sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gelin, o fotoğrafa ve gelen yorumlara biraz daha yakından bakalım...

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