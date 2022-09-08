Fenerbahçe-Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Başlayacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelelerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan kura çekimleri ile birlikte grupları belli olan Fenerbahçe B grubunda mücadelelerine devam ediyor. B grubunda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile mücadele edecek olan Fenerbahçe hem kendisinin hem de grubun ilk maçı olan Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’deki iddiasını sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde de ilerleyebildiği kadar yol kat etmeyi hedefliyor. Derin kadro genişliği ve sisteme uygun oyuncular dahilinde her maçta farklı bir 11 ile sahaya çıkan Fenerbahçe’de ise oynanacak maçın heyecanı bulunuyor. İşte Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

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