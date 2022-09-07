Ebru Cündübeyoğlu Boşandı! Ebru Cündübeyoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Güçlü Mete İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Sanat dünyasının sevilen oyuncuları arasında yer alan başarılı isim Ebru Cündübeyoğlu kariyerini emin adımlarla sürdürürken, üzücü haberi verdi. Magazin dünyasından uzak, gözler ardında Güçlü Mete ile birlikte 19 yıldır devam ettirdikleri evliliklerine son verdiklerini açıklayan ünlü isim magazin gündemine bomba gibi düştü.

10 Eylül 1974 yılında Almanya’da dünyaya gelen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, bir süre sonra hayatına Türkiye’de devam ettirmeye başladı. Güzelliği ile birçok kişiyi mest eden Ebru Cündübeyoğlu, 1993 yılında Türkiye’nin 4. Güzeli seçildi ve kariyer tırmanışları bu olay ile başladı. Daha sonra oyunculuğu ve sessiz sakin evliliği ile zaman zaman gündeme gelecek olan Ebru Cündübeyoğlu ise magazin dünyasını sarsan boşanma haberi ile herkesi şoka uğrattı. Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete arasında gerçekleşen boşanma ile ilgili merak edilen detaylar ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…