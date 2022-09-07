Ebru Cündübeyoğlu Boşandı! Ebru Cündübeyoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Güçlü Mete İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Ünlü oyuncu Ebu Cündübeyoğlu sevenlerine kötü haberi verdi. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlara gelen güzel oyuncu Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete ile boşandıklarını açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar.
Sanat dünyasının sevilen oyuncuları arasında yer alan başarılı isim Ebru Cündübeyoğlu kariyerini emin adımlarla sürdürürken, üzücü haberi verdi. Magazin dünyasından uzak, gözler ardında Güçlü Mete ile birlikte 19 yıldır devam ettirdikleri evliliklerine son verdiklerini açıklayan ünlü isim magazin gündemine bomba gibi düştü.
10 Eylül 1974 yılında Almanya’da dünyaya gelen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, bir süre sonra hayatına Türkiye’de devam ettirmeye başladı. Güzelliği ile birçok kişiyi mest eden Ebru Cündübeyoğlu, 1993 yılında Türkiye’nin 4. Güzeli seçildi ve kariyer tırmanışları bu olay ile başladı. Daha sonra oyunculuğu ve sessiz sakin evliliği ile zaman zaman gündeme gelecek olan Ebru Cündübeyoğlu ise magazin dünyasını sarsan boşanma haberi ile herkesi şoka uğrattı. Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete arasında gerçekleşen boşanma ile ilgili merak edilen detaylar ise şu şekilde.
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07 Eyl 2022 - 12:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.