- 07 Eyl 2022 - 12:02

Ebru Cündübeyoğlu Boşandı! Ebru Cündübeyoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Güçlü Mete İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Ünlü oyuncu Ebu Cündübeyoğlu sevenlerine kötü haberi verdi. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlara gelen güzel oyuncu Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete ile boşandıklarını açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar.

Sanat dünyasının sevilen oyuncuları arasında yer alan başarılı isim Ebru Cündübeyoğlu kariyerini emin adımlarla sürdürürken, üzücü haberi verdi. Magazin dünyasından uzak, gözler ardında Güçlü Mete ile birlikte 19 yıldır devam ettirdikleri evliliklerine son verdiklerini açıklayan ünlü isim magazin gündemine bomba gibi düştü.

10 Eylül 1974 yılında Almanya’da dünyaya gelen oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, bir süre sonra hayatına Türkiye’de devam ettirmeye başladı. Güzelliği ile birçok kişiyi mest eden Ebru Cündübeyoğlu, 1993 yılında Türkiye’nin 4. Güzeli seçildi ve kariyer tırmanışları bu olay ile başladı. Daha sonra oyunculuğu ve sessiz sakin evliliği ile zaman zaman gündeme gelecek olan Ebru Cündübeyoğlu ise magazin dünyasını sarsan boşanma haberi ile herkesi şoka uğrattı. Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete arasında gerçekleşen boşanma ile ilgili merak edilen detaylar ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

07 Eyl 2022 - 12:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Cündübeyoğlu Boşandı! Ebru Cündübeyoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Güçlü Mete İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Ebru Cündübeyoğlu Boşandı! Ebru Cündübeyoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşi Güçlü Mete İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor!
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi! “Benden Olmayacak!” Dedi, Soluğu Acun Medya’nın Yönetiminde Aldı! Mehmet Şef Çileden Çıktı, Rezil Rüsva Etti! mask
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi! “Benden Olmayacak!” Dedi, Soluğu Acun Medya’nın Yönetiminde Aldı! Mehmet Şef Çileden Çıktı, Rezil Rüsva Etti!
Hadise’nin ve Mehmet Dinçerler’in Yüzüğü Neden Çıkarttığı Ortaya Çıktı! Olay Tam Bir Aydır Böyleymiş; Sosyal Medya Sallanıyor! Hüngür Hüngür Ağlamıştı… mask
Hadise’nin ve Mehmet Dinçerler’in Yüzüğü Neden Çıkarttığı Ortaya Çıktı! Olay Tam Bir Aydır Böyleymiş; Sosyal Medya Sallanıyor! Hüngür Hüngür Ağlamıştı…
Aşk ve Umut Dizisinin Firdevs’i Mine Çayıroğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mine Çayıroğlu Nerelidir? Duyanlar “Yok Artık!” Dedi!  mask
Aşk ve Umut Dizisinin Firdevs’i Mine Çayıroğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mine Çayıroğlu Nerelidir? Duyanlar “Yok Artık!” Dedi! 
Aşk ve Umut Dizisinin Kuzey’i Hakan Dinçkol Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hakan Dinçkol Nasıl Ünlü Oldu? İşte Hakan Dinçkol’la İlgili Her Şey…  mask
Aşk ve Umut Dizisinin Kuzey’i Hakan Dinçkol Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hakan Dinçkol Nasıl Ünlü Oldu? İşte Hakan Dinçkol’la İlgili Her Şey… 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL