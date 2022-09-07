Aşk ve Umut Dizisinin Bülent’i Arda Esen Kimdir, Nerelidir? Arda Esen’in Nasıl Meşhur Olduğunu Duyunca Hayatınızın Şokunu Yaşayacaksınız!
Ekranların yeni günlük dizisi Aşk ve Umut, iddialı kadrosu ile ekranlara gelmek için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarından yayınlanacak ve bu sezon boyunca seyirci karşısına çıkacak olan Aşk ve Umut dizisinin iddialı oyuncu kadrosunda yer alacak olan isimlerden biri olan Arda Esen ise, Bülent rolü için hazırlıklarını tamamladı. İşte Arda Esen ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların yeni günlük dizisi Aşk ve Umut, iddialı kadrosu ile ekranlara gelmek için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarından yayınlanacak ve bu sezon boyunca seyirci karşısına çıkacak olan Aşk ve Umut dizisinin iddialı oyuncu kadrosunda yer alacak olan isimlerden biri olan Arda Esen ise, Bülent rolü için hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan Arda Esen’in yeni rolü kim olduğunu daha merak ettirir oldu! Peki, Aşk ve Umut dizisinin Bülent’i Arda Esen kimdir, nerelidir? Arda Esen nasıl ünlü oldu, kaç yaşında? İşte Aşk ve Umut dizisinin Bülent’i Arda Esen hakkında bilinmeyenler…
07 Eyl 2022 - 12:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.