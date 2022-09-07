Aşk ve Umut Dizisinin Bülent’i Arda Esen Kimdir, Nerelidir? Arda Esen’in Nasıl Meşhur Olduğunu Duyunca Hayatınızın Şokunu Yaşayacaksınız!

Ekranların yeni günlük dizisi Aşk ve Umut, iddialı kadrosu ile ekranlara gelmek için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarından yayınlanacak ve bu sezon boyunca seyirci karşısına çıkacak olan Aşk ve Umut dizisinin iddialı oyuncu kadrosunda yer alacak olan isimlerden biri olan Arda Esen ise, Bülent rolü için hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan Arda Esen’in yeni rolü kim olduğunu daha merak ettirir oldu! Peki, Aşk ve Umut dizisinin Bülent’i Arda Esen kimdir, nerelidir? Arda Esen nasıl ünlü oldu, kaç yaşında? İşte Aşk ve Umut dizisinin Bülent’i Arda Esen hakkında bilinmeyenler…