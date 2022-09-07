Aşk ve Umut Dizisinin Feraye’si Zafer Demircan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zafer Demircan’ın Hayatını Duyan Küçük Dilini Yuttu! İşte Merak Edilenler…

Kanal D ekranlarının yeni yapımı olan Aşk ve Umut dizisi, hafta içi her gün seyirci karşısına çıkmak için ilk adımı attı. Yakın zamanda seyirci karşısına günlük dizi olarak çıkacak olan Aşk ve Umut dizisinin oyuncu kadrosunda ekranların sevilen ismi Zafer Demircan da yer aldı. Aşk ve Umut dizisinde Feraye karakterine hayat verecek olan Zafer Demircan, bakın kim çıktı! Peki, Aşk ve Umut dizisinin Feraye’si Zafer Demircan kimdir, kaç yaşındadır? Zafer Demircan nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Aşk ve Umut dizisinin Feraye’si Zafer Demircan hakkında tüm detaylar…

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