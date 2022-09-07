Katil Olma Potansiyeli Taşıyan Burçlar Hangileridir? İşte En Çok Cinayet İşleyen Burçlar…
Pek çok konuda karşınızdaki kişinin yaşamına ilişkin ipuçları veren burçlar, elbette kimin katil olduğunu söylemiyor. Ancak bu yine de burçların katil olma potansiyeli taşımadığı anlamına gelmiyor! Bazı burçlar çok sevmesinden, bazı burçlar asabiyetinden, bazı burçlar ise sadece intikam hırsından kaynaklı olarak katil olmanın eşiğinde bir ruh taşıyor. Sizde katil olma potansiyeli taşıtan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Pek çok konuda karşınızdaki kişinin yaşamına ilişkin ipuçları veren burçlar, elbette kimin katil olduğunu söylemiyor. Ancak bu yine de burçların katil olma potansiyeli taşımadığı anlamına gelmiyor! Bazı burçlar çok sevmesinden, bazı burçlar asabiyetinden, bazı burçlar ise sadece intikam hırsından kaynaklı olarak katil olmanın eşiğinde bir ruh taşıyor. Zaten FBI araştırmaları da bunu kanıtlıyor! Peki, katil olma potansiyeli taşıyan burçlar hangileridir? İşte en çok cinayet işleyen burçlar…
07 Eyl 2022 - 12:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.