Katil Olma Potansiyeli Taşıyan Burçlar Hangileridir? İşte En Çok Cinayet İşleyen Burçlar…

Pek çok konuda karşınızdaki kişinin yaşamına ilişkin ipuçları veren burçlar, elbette kimin katil olduğunu söylemiyor. Ancak bu yine de burçların katil olma potansiyeli taşımadığı anlamına gelmiyor! Bazı burçlar çok sevmesinden, bazı burçlar asabiyetinden, bazı burçlar ise sadece intikam hırsından kaynaklı olarak katil olmanın eşiğinde bir ruh taşıyor. Zaten FBI araştırmaları da bunu kanıtlıyor! Peki, katil olma potansiyeli taşıyan burçlar hangileridir? İşte en çok cinayet işleyen burçlar…