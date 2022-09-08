- 08 Eyl 2022 - 08:44

Kusursuz Kiracı Dizisi Mona'yı Titreten Olay! Maskeli Fotoğrafın Sahibi Fena Halde İfşa Oldu! Mona Şimdi Hapı Yuttu! “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının iddialı dizisi Kusursuz Kiracı, ilk bölümüyle adeta kasırga etkisi yaratmıştı. Oyunculuklarıyla dikkatleri üzerine çeken dizide asıl mesele ise senaryoda yaşanıyor! Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte maskeli fotoğrafın sahibi büyük bir merak konusu olmuştu ki, çok fena bir biçimde ifşa edildi! Mona’nın hapı yutacağı ve artık geri dönüşü olmayan bir belaya bulaştığına dair yorumlarsa ifşayla yapılmaya başlandı! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı dizisi, daha yayınlandığı ilk bölümle sosyal medyayı sallamıştı! Romantik – komedi türünde yayınlanmayan ve türü gerilim – dram olan Kusursuz Kiracı dizisinde maskeli fotoğrafın sahibi sonunda ortaya çıktı ve Mona’nın başının çok büyük bir belaya girdiğine dair yorumlar yapıldı! Peki, neler oluyor?

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08 Eyl 2022 - 08:44 Ankara- Yaşam

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