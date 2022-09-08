Kusursuz Kiracı Dizisi Mona'yı Titreten Olay! Maskeli Fotoğrafın Sahibi Fena Halde İfşa Oldu! Mona Şimdi Hapı Yuttu! “Yok Artık!”

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı dizisi, daha yayınlandığı ilk bölümle sosyal medyayı sallamıştı! Romantik – komedi türünde yayınlanmayan ve türü gerilim – dram olan Kusursuz Kiracı dizisinde maskeli fotoğrafın sahibi sonunda ortaya çıktı ve Mona’nın başının çok büyük bir belaya girdiğine dair yorumlar yapıldı! Peki, neler oluyor?

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