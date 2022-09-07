Rasim Öztekin Kimdir? Rasim Öztekin’in Neden Vefat Ettiği Merak Konusu Oldu! Esra Kazancıbaşı’ndan Olay Yaratan Sözler…
Sahnelerin ve ekranların usta isimlerinden biri olan Rasim Öztekin’in eşinden bir paylaşım geldi. Eşi Ezra Kazancıbaşı’nın paylaşımında yer alan notun ardından yeniden gündeme gelen ise, Rasim Öztekin’in vefatı oldu. Peki, Rasim Öztekin kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Sahnelerin ve ekranların usta isimlerinden biri olan Rasim Öztekin’in eşinden bir paylaşım geldi. Eşi Ezra Kazancıbaşı’nın paylaşımında yer alan notun ardından yeniden gündeme gelen ise, Rasim Öztekin’in vefatı oldu. Peki, Rasim Öztekin kimdir? Esra Kazancıbaşı, Rasim Öztekin için ne söyledi? Rasim Öztekin neden, ne zaman, kaç yaşında öldü? İşte, detaylar…
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07 Eyl 2022 - 13:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.