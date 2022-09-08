Rasim Öztekin’in Neden Vefat Ettiği Merak Konusu Oldu! Esra Kazancıbaşı’ndan Olay Yaratan Sözler… Rasim Öztekin Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti...?

Sahnelerin ve ekranların usta isimlerinden biri olan Rasim Öztekin’in eşinden bir paylaşım geldi. Eşi Ezra Kazancıbaşı’nın paylaşımında yer alan notun ardından yeniden gündeme gelen ise, Rasim Öztekin’in vefatı oldu. Peki, Rasim Öztekin kimdir? Esra Kazancıbaşı, Rasim Öztekin için ne söyledi? Rasim Öztekin neden, ne zaman, kaç yaşında öldü? İşte, detaylar…

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