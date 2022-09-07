Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, bu sene 17.sezonu ile ekranlara geleceğini duyurmuştu. Oyuncu kadrosunda çok önemli değişiklikler gerçekleştiren Arka Sokaklar dizisinden dizide Mesut Komiser’e hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh ayrıldı. Şevket Çoruh’un 16 yıl sonra kadrodan ayrılma nedeni merak edilirken; ünlü oyuncudan açıklama gecikmeden geldi! Peki, Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? İşte, detaylar…