Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh Kimdir, Kaç Yaşında? Şevket Çoruh Neden Diziden Ayrıldı?
kadrosunda çok önemli değişiklikler gerçekleştiren Arka Sokaklar dizisinden dizide Mesut Komiser’e hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh ayrıldı. Şevket Çoruh ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, bu sene 17.sezonu ile ekranlara geleceğini duyurmuştu. Oyuncu kadrosunda çok önemli değişiklikler gerçekleştiren Arka Sokaklar dizisinden dizide Mesut Komiser’e hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh ayrıldı. Şevket Çoruh’un 16 yıl sonra kadrodan ayrılma nedeni merak edilirken; ünlü oyuncudan açıklama gecikmeden geldi! Peki, Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? İşte, detaylar…
07 Eyl 2022 - 13:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.